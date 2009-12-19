همایش مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اعظمی رئیس مرکز پدافند غیر عامل فاوا در این باره گفت: امیدواریم با برگزاری همایش ضمن آگاه سازی جامعه در مورد این مقوله حساس و حیاتی، بتوانیم در راستای تدوین الگوی مناسب برای بهره برداری از مرکز ماهر (مرکز امداد و هماهنگی حوادث رایانه ای) و راه اندازی مراکز گوهر (گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای رایانه ای) و اتصال مراکز گوهر به مرکز ماهر گام های اصولی و اولیه برداریم.

مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای در واقع مرکز مقابله با شرایط اضطراری و بحران ها در مراکز و شبکه های رایانهای وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسه ها است. این مرکز با بررسی تهدیدهای رایانه های راهکارهایی را در جهت امن سازی شبکه ارائه می دهد. صدور پاسخ های فوری از مهم ترین فعالیت های این مرکز است.

رئیس مرکز پدافند غیر عامل فاوا گفت: اهمیت چنین واحدهایی در شرایط بحرانی آشکار می شود، چرا که در مواقع بحران، با بروز مشکلات و اختلال در شبکه بارها مشاهده شده است که به دلیل نبود چنین واحدهایی هیچ کس مسئولیت مشکلات امنیتی به وجود آمده را بر عهده نمی گیرد.

در چند ماه اخیر با بروز مشکلاتی برای پایگاه های اینترنتی داخلی، راه اندازی و فعالیت چنین مراکزی اهمیت بیشتری یافته است. البته پیش از این دوره شرکت فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این حوزه گام هایی را در جهت راه اندازی مرکز ماهر برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر اهداف همایش:

- ضرروت ایجاد (CERT) در سازمان ها؛ لزوم آموزش و تشریح حوادث امنیتی رایانه های با تاکیدبر حوادث بعد از انتخابات علیه سایت های ایرانی و انتقال تجربه های ناشی از این حوادث؛ توجیه امنیتی و ارتقاء آمادگی دستگاه ها برای مواجه با حوادث مشابه در آینده.

موضوع های مورد بحث در همایش به این شرح اعلام شده است :

چیستی (CERT) و ضرورت ایجاد آن؛ انواع CERT و مدل های سازمانی؛ گام های اجرایی ایجاد CERT، نقش CERT در مقابله با تهدیدهای ملی؛ میزگرد تخصصی با عنوان "توجیه امنیتی دستگاه ها نسبت به حوادث امنیتی اخیر و ارتقاء و آمادگی آنها برای مقابله با حوادث مشابه در آینده.

دومین همایش مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه های اول دی ماه از ساعت 8 تا 15 در سالن شهید قندی، واقع در خیابان شریعتی، بعد از چهار راه قصر، جنب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

مرکز پدافند غیر عامل فاوا در سال 1386 به عنوان عامل چهارم و بازوی اجرایی سازمان پدافند غیر عامل کشور، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اجرای پروژه هایی با ملاحظات پدافند غیر عامل و مقابله با حمله های سایبری راه اندازی شد و در طول این زمان 40 پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی و 15 پروژه امنیتی منجر به محصول را هدایت کرده است.

اعظمی می گوید مرکز پدافند آماده است تا با هر ارگان یا شرکتی که می تواند کشور را در راه تامین و توسعه امنیت در حوزه ICT یاری دهد همکاری کند.