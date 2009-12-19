به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی منوری دبیر این جشنواره صبح شنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس استان خراسان رضوی افزود: 593 اثر از 185 شاعر استان به این جشنواره ارسال شده است.

وی به محورهای سومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این جشنواره در چهار بخش ایثار و شهادت و دفاع مقدس، دفاع مقدس در آیینه حماسه عاشورا، مقاومت مردم فلسطین، لبنان و ستمدیدگان جهان و شعر کودک و نوجوان برگزار شد.

منوری با اشاره به اینکه پس از پایان مهلت ارسال آثار از 14 تا 20 آذرماه داوری آثار آغازشد، تصریح کرد: محمدکاظم فاطمی، عباس ساعی و هادی اسماعیلی، داوران جشنواره لاله‌های سربلند در خراسان رضوی هستند.

وی در ادامه گفت: نفرات برگزیده هر بخش به همراه 26 نفر دیگر از برگزیدگان استانی سومین جشنواره شعر دفاع مقدس به کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که اسفندماه جاری در تهران برگزار می‌شود راه می‌یابند.

در حاشیه جشنواره استانی شعر دفاع مقدس مراسم شب شعر و نقد کتاب‌های شعر دفاع مقدس با حضور علاقه‌مندان برگزار شد، علاوه بر آن از مجید نظافت شاعر پیشکسوت خراسانی در این مراسم نیز تجلیل شد.