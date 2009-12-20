به گزارش خبرنگار مهر، 85 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "خانه روباه" به کارگردانی ایرج طایی و تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی‌پور به پایان رسید. گروه تولید در لوکیشنی در زعفرانیه مشغول کار هستند، اواسط هفته تصویربرداری این فیلم تلویزیونی پلیسی ـ جنایی به پایان می‌رسد.

خلاصه داستان از این قرار است: پس از وقوع چند قتل مرموز و عجیب در شهر و باتوجه به پیچیدگی ماجرا، سرگرد پدیدار برای پیگیری پرونده وارد عمل می‌شود، این پرونده او و گروهش را درگیر فضای پیچیده‌ای می‌کند...

هیلا اکرانی، امیرمحمد زند، زهرا اویسی، تیرداد کیایی، حسن اسدی، سارا راستانی و رضا آشتیانی در این فیلم بازی می‌کنند، بقیه عوامل عبارتند از نویسنده : داود باقری با همکاری شاهرخ دستورتبار، مدیر تصویربرداری: کامیار فاروقی، مدیر صدابرداری: فرهاد ارجمندی، تدوین: محمدعلی حیدری، طراح صحنه و لباس: سعید عمرانی، طراح گریم: بابک شعاعی، برنامه‌ریز: آذر امیر خوانساری، مجری طرح، سرمایه‌گذار ومدیر تولید : محمدرضا نجاتیان.