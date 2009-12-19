این کارگردان تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "دزدآب" نوشته امیر دژاکام را پیش از این در هفتمین جشنواره تئاتر رضوی به صحنه بردیم. البته در آن مقطع زمان کمی برای تمرین داشتیم و از اجرای نمایش راضی نبودم قرار است این هفته با مدیر کل هنرهای نمایشی گفتگویی برای تعیین زمان و مکان اجرای عمومی نمایش "دزدآب" داشته باشیم.
مرزبان افزود: احتمال تغییرات در گروه بازیگری، اجرا و نمایشنامه وجود دارد و نمایش را بعد از یک یا دو ماه تمرین به صحنه خواهیم برد و به طور حتم با اجرای جشنواره متفاوت خواهد بود. نمایش حالت نیمه کمدی دارد و ما در طول قصه با مسائلی در خصوص معجزههای امام رضا (ع) مواجه میشویم. داستان نمایش جذاب است و با امیر دژاکام گفتگوهایی برای دراماتیزه کردن ماجرا خواهم داشت.
نمایش "دزدآب" با حضور بازیگرانی چون مصطفی عبدالهی، عباس توفیقی، اکبر رحمتی، مجید رحمتی، علی خازنی و محمد علایی در بخش ویژه هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی به صحنه رفت.
هادی مرزبان در صورت فراهم شدن شرایط نمایش "دزدآب" نوشته امیر دژاکام را در یکی از سالنهای حرفهای تئاتر تهران روی صحنه میبرد.
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