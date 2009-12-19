این کارگردان تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "دزدآب" نوشته امیر دژاکام را پیش از این در هفتمین جشنواره تئاتر رضوی به صحنه بردیم. البته در آن مقطع زمان کمی برای تمرین داشتیم و از اجرای نمایش راضی نبودم قرار است این هفته با مدیر کل هنرهای نمایشی گفتگویی برای تعیین زمان و مکان اجرای عمومی نمایش "دزدآب" داشته باشیم.



مرزبان افزود: احتمال تغییرات در گروه بازیگری، اجرا و نمایشنامه وجود دارد و نمایش را بعد از یک یا دو ماه تمرین به صحنه خواهیم برد و به طور حتم با اجرای جشنواره‌ متفاوت خواهد بود. نمایش حالت نیمه کمدی دارد و ما در طول قصه با مسائلی در خصوص معجزه‌های امام رضا (ع) مواجه می‌شویم. داستان نمایش جذاب است و با امیر دژاکام گفتگوهایی برای دراماتیزه کردن ماجرا خواهم داشت.



نمایش "دزدآب" با حضور بازیگرانی چون مصطفی عبدالهی، عباس توفیقی، اکبر رحمتی، مجید رحمتی، علی خازنی و محمد علایی در بخش ویژه هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی به صحنه رفت.

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