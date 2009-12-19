مرتضی فندرسکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: طرح آمایش اتباع و مهاجران خارجی از اول دی ماه در استان آغاز می شود و مدت اعتبار این کارت 10 ماه است.

وی اظهار داشت: اتباع افغان مستقر در استان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به فرمانداری های گرگان و گنبدکاووس مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام مهلت مدارک آمایش مرحله چهارم، این مدارک فاقد اعتبار است و قابل استناد نیست و ملاک ارائه خدمات اداری است.

به گفته فندرسکی، آمایش مرحله پنجم اتباع افغان برای ثبت تغییرات نظیر ولادت، فوت، ازدواج و ... صورت می گیرد و پس از ثبت نام در رایانه اداره اصلاحات در پرونده تبعه خاتمه می یابد.

مدیرکل اموراتباع و مهاجران خارجی استانداری گلستان بیان داشت: این مدارک به صورت متمرکز در اداره کل اتباع خارجی وزرات کشور صادر و در استانداری ها تحویل می شود.

وی عنوان کرد: این مدارک به سرپرست و سایر اعضای خانوار تحویل داده می شود.