به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق العاده هیئت دولت که صبح امروز شنبه تشکیل شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به رهبر معظم انقلاب و مردم خداجوی ایران، از حضور میلیونی و یکپارچه مردم انقلابی در دفاع از آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری، قدردانی و تظاهرات سراسری خود جوش روز گذشته را نشانه اعتقاد راسخ مردم به آرمانهای امام خمینی(ره) و مسیر نورانی ولایت فقیه دانست.



هیئت دولت ضمن قدردانی از ملت بزرگ ایران ، دخالت بیگانگان و حمایت برخی قدرتهای استکباری از معدودی فتنه انگیز داخلی و هتک حرمت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را محکوم و بر عزم و اراده دولت و ملت ایران برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای امام و رهبری تأیید کرد.



در جلسه فوق العاده هیئت دولت کلیات بودجه سال 89 مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.