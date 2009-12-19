به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق العاده هیئت دولت که صبح امروز شنبه تشکیل شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به رهبر معظم انقلاب و مردم خداجوی ایران، از حضور میلیونی و یکپارچه مردم انقلابی در دفاع از آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری، قدردانی و تظاهرات سراسری خود جوش روز گذشته را نشانه اعتقاد راسخ مردم به آرمانهای امام خمینی(ره) و مسیر نورانی ولایت فقیه دانست.
هیئت دولت ضمن قدردانی از ملت بزرگ ایران ، دخالت بیگانگان و حمایت برخی قدرتهای استکباری از معدودی فتنه انگیز داخلی و هتک حرمت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را محکوم و بر عزم و اراده دولت و ملت ایران برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای امام و رهبری تأیید کرد.
در جلسه فوق العاده هیئت دولت کلیات بودجه سال 89 مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در جلسه فوق العاده هیئت دولت که صبح امروز شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد ، "کلیات" بودجه سال 89 مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق العاده هیئت دولت که صبح امروز شنبه تشکیل شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) به رهبر معظم انقلاب و مردم خداجوی ایران، از حضور میلیونی و یکپارچه مردم انقلابی در دفاع از آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری، قدردانی و تظاهرات سراسری خود جوش روز گذشته را نشانه اعتقاد راسخ مردم به آرمانهای امام خمینی(ره) و مسیر نورانی ولایت فقیه دانست.
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