به گزارش خبرنگار مهر، کتابهای "شفا در میان ما نفس می‌کشد"، "ما یک سر و گردن از تفنگها بلندتریم"، آدمها در پایان راه" ، "اره برقی خاموش است" و "هیچکس مقصر نیست" عنوان کابهای این نویسندگان است که با دریافت مجوز نشر از وزارت ارشاد این روزها مراحل فنی چاپ را پشت سر می‌گذارد.

"شفا در میان ما نفس می‌کشد" مجموعه داستانی نوشته کیارنگ علایی است که به زودی منتشر خواهد شد.

نویسنده این کتاب علایی فیلمساز، عکاس و داستان نویسی است که در کارنامه هنری خود ساخت 9 فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن را دارد. انتشار هفت کتاب عکس، داستان کوتاه و ترجمه از دیگر فعالیتهای علایی است.

تالیفات قبلی وی شامل مجموعه داستان و ترجمه شعر است که از آن میان می توان به دو کتاب " طبیعت زنده چند بانو" و "هایکو هرجا بخواهد می وزد" که امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد، اشاره کرد.

"جایی دورتر" یکی دیگر از کتابهای وی است که علایی در آن ضمن انتشار برخی عکسهایش، با درج اشعاری کوتاه از برخی شاعران بنام همچون علی موسوی گرمارودی، نزار قبانی، ضیاء موحد ، فخرالدین عراقی و ... فضایی عرفانی را ایجاد می‌کند.

"ما یک سر و گردن از تفنگها بلندتریم" نیز عنوان یک داستان بلند به قلم شاهرخ تندرو صالح است که مجوز نشر آن صادر شده و به زودی توسط نشر ققنوس منتشر خواهد شد.

از آثار برگزیده شاهرخ تندرو صالح می‌توان به ادبیات نوین فارسی (کتاب شناسی انتقادی از سال 1356 تا 1379) اشاره کرد. این کار توسط کریستف بالایی و تندرو صالح انجام شده است. همچنین این نویسنده درباره ادبیات تبعیدی و مهاجر ایرانی نیز کارهایی انجام داده است. کتاب ادبیات خبر و موج نو نیز مجموعه مقالاتی درباره ادبیات جنگ از وی است که توسط فرهنگسرای پایداری منتشر شده. این کتاب برآمده از چکیده مقالات ایرانشناسی است.



مجموعه داستان "آدم‌ها در پایان راه" نوشته اکبر تقی‌نژاد عنوان کتاب دیگری از این انتشارات است که زیر چاپ قرار دارد

داستان بلند "اره برقی خاموش است" از حسن بهرامی نیز زیرچاپ قرار دارد. این نویسنده پیش از این کتاب دیگرش با نام "تفنگ پدر بر بامهای شهر" به عنوان کتاب برگزیده تقدیری بخش رمان "دومین جشنواره داستان انقلاب" شناخته شده است.

مجموعه داستان‌ کوتاه "هشت حنایی" (16 داستان کوتاه و با گویش محلی مردم کهگیلویه و بویراحمد) و مجموعه شعر "نتهای فارسی" از جمله آثار منتشر شده او‌ هستند.



وی پیش از این در دومین ‌جشنواره داستانهای ایرانی در مشهد به خاطر داستان "انگار افتاده بودیم روی سنگ آسیاب" و جایزه ادبی اصفهان برای داستان "امامزاده و ترکه سبز" برگزیده شده است.

داستان "هیچکس مقصر نیست" از سارا حسن زاده یکی از پنج عنوان کتاب در دست چاپ ققنوس است که به زودی منتشر خواهد شد. از حسن‌زاده پیش از این مجموعه داستان "زیبای ایل" منتشر شده است.