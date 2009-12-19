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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

آقازاده:

نوسازی بافتهای فرسوده کرج نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار است

نوسازی بافتهای فرسوده کرج نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار است

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: حل مشکل بافتهای فرسوده این کلانشهر نیازمند 150 میلیارد تومان اعتبار است.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بافتهای فرسوده کرج یکی از مشکلات جدی این شهرستان است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اگر به بافتهای فرسوده رسیدگی نشود، این امر می تواند زمینه ساز مشکلات بعدی باشد و شرایط را برای کلانشهر کرج حادتر کند.

این مسئول عنوان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در جهت حل بافتهای فرسوده و بازسازی آن صورت گرفته، معاف کردن پروانه ساخت است که این امر می تواند استقبال شهروندان در این زمینه را افزایش دهد.

آقازاده اظهار داشت: لازم است در خصوص تامین اعتبار، کرج را به صورت ویژه ببینند و نیازهای این کلانشهر پرجمعیت را همواره در نظر داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که اعتبار مربوطه در زمینه بافتهای فرسوده در اسرع وقت تامین شود تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 1002864

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