به گزارش خبرگزاری مهر ، در اجلاس گذشته روسای مجالس کشورهای عضو اتحادیه‌ بین‌المجالس اسلامی در بهمن‌ماه 1386 در قاهره، اعضای شرکت کننده طی قطعنامه‌ای بر ضرورت اصلاح اساسنامه‌ این اتحادیه تاکید کردند.

در پی صدور این قطعنامه کمیته‌ای متشکل از مصر به عنوان رئیس کمیته و کشورهای ترکیه، ایران، کویت، نیجر، آذربایجان و اوگاندا به منظور بازنگری و اصلاح اساسنامه تشکیل شد.

نخستین نشست این کمیته در سال گذشته در الجزایر در سطح کارشناسی برگزار شد و طی آن بخش‌های مختلف اساسنامه و پیشنهادهای ارائه شده در خصوص اصلاح آن مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد که اجلاس نهایی در مصر و به ریاست "فتحی سرور" رئیس مجلس این کشور و در سطح روسای مجالس عضو کمیته‌ اصلاح اساسنامه برگزار شود.

اجلاس مذکور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 آذرماه برگزار می‌شود و لاریجانی نیز به همین منظور روز فردا 29 آذر به مصر سفر خواهد کرد.