سرپرست گروه موسیقی "زیتون" با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت : در حال حاضر مشغول ساخت موسیقی تئاتر "افسانه زمینی" به کارگردانی زری طالبی هستم که قرار است در بخش چشم انداز جشنواره تئاتر فجر اجرا شود؛ این نمایش برگرفته از داستان "موش و گربه" عبید زاکانی است و کارگردان برساخت موسیقی غیر ایرانی تاکید دارد و فضایی از موسیقی بین المللی را می خواهد و این درحالی است که داستان کاملا ایرانی است به همین دلیل از موسیقی تلفیقی که ببشتر رنگ و لعاب موسیقی بین المللی را دارد استفاده می کنم .

وی افزود : گروه موسیقی "زیتون" در حال حاضر مشغول تمرین قطعاتی از ساخته های اعضای گروه است و بنا دارد در صورت آماده بودن شرایط برای برگزاری کنسرت سال آینده اجرا داشته باشد.

گروه موسیقی "زیتون" سال گذشته در بخش ارکسترال بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده است.