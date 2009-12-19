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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

ادعای آمریکا درباره هواپیمای توقیف شده در تایلند

ادعای آمریکا درباره هواپیمای توقیف شده در تایلند

مدیر اطلاعات ملی آمریکا ادعا کردکه هواپیمای باری که هفته گذشته در تایلند توقیف شد از کره شمالی به مقصد خاورمیانه در حرکت بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دنیس بلر در یک مطلب تفسیری در واشنگتن پست با اشاره به این رویداد و بدون اشاره به کشور مقصد این هواپیما، مدعی شد: کار تیمی در بین آژانس های مختلف در آمریکا و همپیمانانش در خارج، در هفته گذشته منجر به ممانعت از رسیدن یک هواپیمای باری کره شمالی حامل مواد تسلیحاتی قاچاق به خاورمیانه شد.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که این هواپیما حامل تقریباً 30 تن تسلیحات تحریم شده بود کم روز شنبه در بانکوک توقیف شد.

مقام های تایلندی با اشاره به این موضع گفته اند که هواپیمای توقیف شده که پس از فرود برای سوخت گیری به محموله آن پی برده شد شامل موشک هایی هوایی، نارنجکهای پرتابی و دیگر تسلیحات از مدل های آمریکایی بوده است.

مقام های این کشور دلیل بازرسی از این هواپیما را اجرای قطعنامه 1874 سازمان ملل متحد علیه پیونگ یانگ اعلام کرده اند.

کد مطلب 1002871

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