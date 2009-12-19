عرضه دومین شرکت بیمه دولتی در بورس تا پایان هفته

غلامرضا خلیل ارجمندی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام شرکتهای بیمه گفت: هفته گذشته بیمه آسیا به عنوان یکی دیگر از شرکتهای قابل واگذاری مشمول قانون اصل 44 در بورس درج شد و این شرکت می تواند 5 روز پس از درج سهام در بورس و پس از برگزاری جلسه معارفه سهام خود را عرضه کند.

عضو هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قرار است طی این مدت مقدمات عرضه سهام توسط بیمه آسیا فراهم شود، بیان کرد: این شرکت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه سهام از لحاظ افشای اطلاعات و غیره را کسب کرده است، بنابراین مشکلی برای عرضه ندارند.

وی از عرضه سهام شرکت بیمه آسیا تا پایان هفته جاری در بورس خبرداد و با بیان اینکه جلسه معارفه سهام بیمه آسیا تا دو روز آینده برگزار می شود، این شرکت را دومین شرکت بیمه دولتی که در بورس عرضه خواهد شد، اعلام کرد.

ارجمندی همچنین در مورد عرضه سهام بیمه دانا نیز بیان کرد: پس از واگذاری سهام بیمه آسیا، سهام بیمه دانا نیز با توجه به کشش بازار عرضه می شود.

وی از حل مشکلات عرضه سهام بیمه دانا از جمله مسئله اساسنامه، استاندارد، بیمه اتکایی، افشای اطلاعات و غیره خبرداد و خاطرنشان کرد: این دو شرکت مشکلی برای عرضه سهام ندارند.

بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا واگذار خواهند شد که البته بخشی از سهام شرکت بیمه البرز در بورس به عموم عرضه شده است.

تاکنون 20 درصد از سهام بیمه آسیا در قالب رد دیون واگذار شده و قرار است در روز عرضه اولیه 10 درصد دیگر سهام این شرکت نیز واگذار شود.

مدیرعامل بیمه آسیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه سهام بیمه آسیا نیز آماده عرضه در بورس است، گفت: قیمت پایه سهام شرکت در روز عرضه مشخص می شود.

محمدعلی علیپور یزدی تصریح کرد: هر سه شرکت بیمه ای که خصوصی سازی می شوند بخشی از سهامشان بابت رد دیون به صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان و نیروهای مسلح واگذار می شود.

وی با اشاره به شباهتهای هر سه شرکت بیمه ای که خصوصی سازی خواهند شد گفت: صنعت بیمه صنعت مطمئنی است که دچار نوسان نمی شود و اطمینان بازار سرمایه به سهام شرکتهای بیمه بیش از سهام سایر شرکتهایی است که خصوصی شده اند.