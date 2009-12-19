به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده کرمانی صبح شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سومین سفر هیئت دولت به استان فارس افزود: در دیدارهای چهره به چهره افراد با رئیس جمهوری باید افرادی که دارای مشکلات بیشتری هستند در اولویت قرار گیرند و انتخاب افراد برای دیدار با مسئولان نباید براساس روابط باشد.

وی به رسیدگی هرچه بیشتر و تدارک حضور موثر اعضای کابینه در مناطق و شهرهای محروم استان تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود در دیدارهای رئیس جمهور و اعضای کابینه با اقشار مختلف مردم، فضایی توام با همدلی و تعامل حاکم و منتخبانی که در جلسات مختلف حضور دارند باید نمایندگان واقعی مردم استان باشند.

استاندار فارس با اشاره به جلسه دیدار مدیران استان با رئیس جمهوری نیز گفت: دراین دیدار باید مدیران شجاع، لایق و با انگیزه در مبارزه با فساد در اولویت باشند و از نظرات مدیرانی استفاده شود که نماد فرهنگ اسلام ناب و گفتمان رئیس جمهور به شمار می روند.