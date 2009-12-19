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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

در گرگان؛

نمایشگاه آثار تجسمی دانش آموزان گلستان گشایش یافت

نمایشگاه آثار تجسمی دانش آموزان گلستان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه آثار تجسمی دانش آموزان رشته گرافیک گلستان در حوزه هنری مرکز گرگان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کارشناس مسئول حوزه هنری استان گلستان صبح شنبه در این مراسم افزود: به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان، تعداد 20 اثر از آثار تجسمی دانش‌آموزان رشته گرافیک هنرستان الزهراء کردکوی به معرض نمایش گذاشته شد.

دانیال کلاهدوزی افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف و با تکنیک رنگ روغن، مداد رنگی، چاپ سیلک و ... در ابعاد مختلف خلق شده است.

وی از کلیه علاقمندان به هنرهای تجسمی جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: دانش‌آموزان در این نمایشگاه سعی کرده ‌اند که ماحصل تلاش و تجربیات خود را طی مدت آموزش خود در معرض دید عموم قرار دهند.

کلاهدوزی افزود: توجه و اهتمام بیش از پیش دست ‌اندرکاران هنرهای تجسمی استان، همراهی مراکز فعال هنری، حمایت همه جانبه از هنرمندان این بخش و معرفی این افراد می‌تواند به رشد و پیشرفت این هنر کمک کند.

این نمایشگاه به مدت 15 روز برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1002886

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