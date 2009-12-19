نمایشگاه آثار تجسمی دانش آموزان گلستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کارشناس مسئول حوزه هنری استان گلستان صبح شنبه در این مراسم افزود: به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان، تعداد 20 اثر از آثار تجسمی دانش‌آموزان رشته گرافیک هنرستان الزهراء کردکوی به معرض نمایش گذاشته شد.

دانیال کلاهدوزی افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف و با تکنیک رنگ روغن، مداد رنگی، چاپ سیلک و ... در ابعاد مختلف خلق شده است.

وی از کلیه علاقمندان به هنرهای تجسمی جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: دانش‌آموزان در این نمایشگاه سعی کرده ‌اند که ماحصل تلاش و تجربیات خود را طی مدت آموزش خود در معرض دید عموم قرار دهند.

کلاهدوزی افزود: توجه و اهتمام بیش از پیش دست ‌اندرکاران هنرهای تجسمی استان، همراهی مراکز فعال هنری، حمایت همه جانبه از هنرمندان این بخش و معرفی این افراد می‌تواند به رشد و پیشرفت این هنر کمک کند.

این نمایشگاه به مدت 15 روز برای بازدید علاقمندان دایر است.