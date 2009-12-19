  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

هاشمی تختی:

مدیران استانی مشکلات شهری بندرعباس را تا تعطیلات نوروز رفع کنند

مدیران استانی مشکلات شهری بندرعباس را تا تعطیلات نوروز رفع کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی استان با استفاده از تمام امکانات خود موانع و مشکلات شهری بندرعباس را تا تعطیلات نوروزی رفع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح شنبه در بازدید از شهر بندرعباس گفت: با توجه به نزدیکی به تعطیلات نوروزی مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی از تمامی توان خود در جهت حل معضلات و مشکلات شهری استفاده کنند.

وی بیان کرد: ترافیک شهری، پارکینیگ، کمپینگهای نوروزی، خدمات رفاهی شهری، تابلوهای شهری و زیبا سازی شهر باید تا قبل از نوروز حل شود و هر جایی که لازم است بدون معطلی و با هماهنگی اجرا شود.

وی در مورد تعریض خیابان سمدو گفت: دانشگاه امیر کبیر و شرکت سمدو و اداراتی که در این راستا قرار دارند باید ظرف 10 روز 10 متر عقب نشینی کنند.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی پس از شناسایی خیابانهای پرترافیک راه حل مناسب را تهیه و ارائه کند حتی اگر لازم باشد خیابانهای پرترافیک یک طرفه شود.

دراین بازدید سرپرست معاون امور عمرانی، شهردار بندرعباس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استاندار هرمزگان را همراهی می کردند.

کد مطلب 1002888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها