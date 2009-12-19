مدیران استانی مشکلات شهری بندرعباس را تا تعطیلات نوروز رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح شنبه در بازدید از شهر بندرعباس گفت: با توجه به نزدیکی به تعطیلات نوروزی مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی از تمامی توان خود در جهت حل معضلات و مشکلات شهری استفاده کنند.

وی بیان کرد: ترافیک شهری، پارکینیگ، کمپینگهای نوروزی، خدمات رفاهی شهری، تابلوهای شهری و زیبا سازی شهر باید تا قبل از نوروز حل شود و هر جایی که لازم است بدون معطلی و با هماهنگی اجرا شود.

وی در مورد تعریض خیابان سمدو گفت: دانشگاه امیر کبیر و شرکت سمدو و اداراتی که در این راستا قرار دارند باید ظرف 10 روز 10 متر عقب نشینی کنند.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی پس از شناسایی خیابانهای پرترافیک راه حل مناسب را تهیه و ارائه کند حتی اگر لازم باشد خیابانهای پرترافیک یک طرفه شود.

دراین بازدید سرپرست معاون امور عمرانی، شهردار بندرعباس، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استاندار هرمزگان را همراهی می کردند.