به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات این هزار واحد قابل واگذاری افزود: بخشی از این واحدها، از جمله پروژه 285 واحدی حاشیه اتوبان 22 بهمن در قالب مسکن مهر بوده و تعداد دیگر از پروژه ها مربوط به طرح اجاره به شرط تملیک است.

وی در ادامه با اشاره به کلنگ زنی 602 واحد مسکونی مسکن مهر ادامه داد: این واحدها نیز در شرف اخذ پروانه و انتخاب پیمانکار هستند.

رضایی یادآور شد: دولت سیاستهای جدید واگذاری زمین به صورت گروهی را نیز در زنجان آغاز کرده، که 21 هکتار از اراضی کوی فرهنگ از دهم دی ‌ماه آماده واگذاری به مردم به صورت چهار نفره است و متقاضیان می‌توانند خود به ساخت این واحدها اقدام کنند و یا به سازمان مسکن و شهرسازی وکالت بدهند.

رضایی از ثبت نام 14 هزار و 203 نفر در استان زنجان در مسکن مهر خبر داد و افزود: البته متقاضیان واقعی کمتر از این تعداد هستند با این وجود ما برای 13 هزار نفر متقاضی، زمین تدارک دیده‌ ایم که در قالب حدود 90 هکتار زمین است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی زنجان به اجرای 48 پروژه در سال جاری توسط این سازمان اشاره کرد و افزود: زیر بنای این پروژه ‌ها، 138 هزار و 959 متر مربع است که اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان لازم دارد و اعتبار مصوب امسال آنها 9 میلیارد تومان است.

رضایی ادامه داد: احداث بیمارستان 220 تختخوابی ابهر مصوب دور دوم سفر ریاست جمهوری است که هم‌اکنون از پیشرفت مناسبی برخوردار است و بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود، کتابخانه مرکزی و تالار شهر را از دیگر پروژه‌های سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان است.

به گفته وی، هنرستان موسیقی زنجان با زیربنای چهار هزار متر مربعی، هنرستان هنرهای تجسمی دختران زنجان با شش هزار متر مربع زیر بنا در پونک و پروژه کتابخانه مرکزی زنجان با زیربنای بالغ بر 17 هزار متر مربع در مجتمع نگین از جمله پروژه‌هایی است که کلنگ زنی می‌شود و پروژه تالار شهر با 10 هزار متر مربع زیربنا در همین مجتمع نیز در صورت تامین اعتبار آن، آماده کلنگ ‌زنی است.

رضایی از ارائه طرح جامع شهری سلطانیه، قیدار و خرمدره به دبیرخانه شورای توسعه استان خبر داد و گفت: اگر اعتبار کافی تخصیص پیدا کند، طرح جامع همه شهرهایی که قرارداد دارند را تا پایان امسال آماده خواهیم کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی زنجان گفت: سیاست جدید دولت در قبال مالکانی که زمین شخصی دارند چنین است که اگر فرم بند ج آنها قرمز نباشد از تسهیلات 15 میلیون تومانی وام بانکی بدون سپرده‌گذاری برای ساخت مسکن خود می‌توانند استفاده کنند.

رضایی افزود: تاکنون هزار نفر از این طریق مراجعه کرده‌اند و اگر متقاضیان زیاد باشند می‌توانیم از سهمیه شناور سایر استان‌ها در این خصوص استفاده کنیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی زنجان محل اعتبارات این طرح را از خط اعتباری مسکن مهر اعلام کرد و افزود: زنجان سومین استان بعد از استانهای هرمزگان و اردبیل در جذب اعتبارات مربوط به مسکن مهر است.

رضایی با اشاره به سیاستهای تامین مسکن در بافت فرسوده استان گفت: 750 هکتار بافت فرسوده در پنج شهر زنجان، قیدار، ابهر، خرمدره و هیدج داریم که سهم استان از محل اختصاص 15 میلیون تومان تسهیلات بانکی بدون سپرده ‌گذاری برای احیای این بافتها 425 واحد است که این سهمیه نیز شناور بوده و ما از وزیر مسکن قول گرفته‌ ایم در صورت افزایش متقاضیان، بتوانیم از سهمیه سایر استانها استفاده کنیم البته تاکنون با 108 مورد تقاضا در این بافت‌ها مواجه بود‌ه‌ایم.

وی همچنین با اشاره به پروژه بازگشایی محور داودقلی- دلجویی تاکید کرد: امیدواریم مالکان با ما تعامل داشته باشند و مالکان 39 پلاک باقیمانده در این محور، به صورت توافقی اقدام به فروش زمین خود با قیمت کارشناسی کنند که در غیر این صورت مجبور به اقدام از طریق قانونی خواهیم شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی زنجان به مالکان این منطقه قول داد در صورتی که بخشی از زمین آنها در بستر محور واقع شده می‌توانند آن بخش را به فروش برسانند و بقیه پلاک در تملک خود‌ آنها باقی بماند.