به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، اینگیرد ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا به نیویورک تایمز گفت: احساس ما در جامعه این است که مقامات اجرای قانون جوامع ما را در کنار خود نمی بینند بلکه این جوامع را هدف شک و ظن می دانند و افراد بسیاری در جامعه به شدت در این رابطه هوشیار شده اند.

ماتسون گفت: بسیاری از مسلمانان سفرهای خود را به خارج از کشور لغو کرده اند تا از ایجاد شک و ظن جلوگیری کنند. مسلمانان آمریکایی همچنین از اینکه با چه کسانی صحبت می کنند نیز وحشت دارند.

از زمان حملات یازدهم سپتامبر مقامات اف بی آی و مسلمانان برای برقراری روابطی بر پایه اعتماد سخت تلاش کرده و اطلاعاتی را به منظور مبارزه مشترک علیه تروریسم با یکدیگر به اشتراک گذاشتند، اما این روابطه اخیرا بسیار تیره شده است، چرا که مسلمانان از طرحهای اف بی آی برای اعزام جاسوس به مساجد خشمگین شده اند.

این روابط ماه اکتبر گذشته پس از آن که اف بی آی یکی از ائمه جماعات محلی را به ضرب گلوله کشت به شدت رو به زوال رفت.

وائل موسفار رئیس فدراسیون مسلمانان آمریکایی عرب تبار گفت: ما شهروندان این جامعه بوده و چون سایرین برای کشور خود اهمیت قائل هستیم. اما مردم با تبلیغات منفی انتظار دارند ما رویکردی بر خلاف این داشته باشیم.

اوایل سال جاری ائتلافی از سازمانهای اسلامی بزرگ در آمریکا مقامات اجرای قانون را تهدید کردند که برسر این سیاستهای اف بی آی همکاری خود را با آنها قطع خواهند کرد.

کارشناسان امنیتی تیره و تار شدن روابط مسلمانان و اف بی آی را به اختلافهای داخل سازمان فدرال نسبت می دهند.

مایکل رولینس رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم اف بی آی گفت: برخی از افراد اعتقاد دارند رابطه با مسلمانان از اهمیت بسیاری برخوردارد است و باید این رابطه را به طور مستمر حفظ کنیم. در این میان عده ای هستند که به رابطه با مسلمانان اعتقادی ندارند.

لیندا سارسور رئیس انجمن عرب آمریکایی نیویورک به عنوان یک سازمان اجتماعی گفت که از تیره و تار شدن این رابطه هنگام ورود رئیس جدید اف بی آی نیویورک متعجب شده است.

کارشناسان امنیتی اعتقاد دارند که همکاری مسلمانان و اف بی آی از اهمیت بسیاری برای مبارزه با تروریسم برخوردار است.