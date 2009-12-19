پنج هزار متقاضی مسکن مهر روستایی در لرستان ثبت نام کردند

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از این تعداد ثبت نام شده برای مسکن مهر روستایی بیش از دو هزار و 860 متقاضی پالایش شده اند.

وی یادآور شد: تاکنون برای بیش از 260 نفر متقاضی مسکن مهر روستایی در لرستان پروانه ساخت صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با اشاره به تعداد متقاضیان مقاوم سازی مسکن روستایی در استان، بیان داشت: در حال حاضربیش از 41 هزار و 450 نفر متقاضی در این زمینه وجود دارد.

خاکی پور با اشاره به واگذاری طرح مسکن مهر شهرهای کمتر از 25 هزار نفر به این بنیاد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان متولی ساخت مسکن مهر در 14 شهر زیر 25 هزار نفر است.