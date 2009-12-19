شهرام کرمی درباره راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان به خبرنگار مهر گفت: ما در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران جایگاهی با عنوان مسئولیت امور جشنواره‌ها را داریم. ما پیشنهاد دادیم این جایگاه به دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان تغییر پیدا کند. از ما خواسته شد تا چند نفر را برای سرپرستی دبیرخانه دائمی جشنواره معرفی کنیم که من معتقدم با توجه به تجربیات سال گذشته خانم اعظم بروجردی بهترین گزینه برای این کار است.



وی ادامه داد: خانم بروجردی می‌توانند مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان در معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باشند. ما از پایان جشنواره هشتم تئاتر بانوان رایزنی‌های خود را برای برگزاری نهمین دوره جشنواره شروع کردیم. سعی می‌کنیم پرداخت‌های مالی جشنواره هشتم را جمع‌آوری کنیم و تا پایان سال شورای برگزاری جشنواره را تشکیل دهیم.



مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره آسیب‌شناسی انجام شده در جشنواره هشتم گفت: در جشنواره هشتم تیم آسیب‌شناسی جشنواره متشکل از هنرمندان شناخته شده و کارشناسانی که به شیوه 360 درجه جشنواره را ارزیابی کردند، کل جشنواره را مورد بررسی قرار دادند. این گروه بعد از فرصتی یک ماهه گزارش خود را به ما ارائه می‌کنند و ما از این آسیب‌شناسی در برگزاری جشنواره نهم استفاده خواهیم کرد.

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