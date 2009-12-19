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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

فوتسال جام باشگاه‌های آسیا /

درخواست کمیته فوتسال ایران از AFC / حضور قطعی 10 تیم در اصفهان

درخواست کمیته فوتسال ایران از AFC / حضور قطعی 10 تیم در اصفهان

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران طی نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست فهرست نهایی و اسامی تیم‌های شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را تا یک ماه پیش از آغاز مسابقات رسما اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه از کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده است تا مدارک تیم‌های حاضر در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا حداقل یک ماه و نیم مانده به آغاز این رقابت‌ها به کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران ارسال شود تا این کمیته مقدمات حضور تیمهای آسیایی در رقابت‌های اصفهان را فراهم آورد.

درحال حاضر 10 تیم از کشورهای ایران، قطر، لبنان، عراق، قرقیزستان، استرالیا، چین، ازبکستان، ژاپن و تایلند برای حضور در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا اعلام آمادگی کرده‌اند و قرعه کشی مسابقات نیز براساس حضور این تیم‌ها انجام شده است.

نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از روز 14 اسفندماه سالجاری در سالن پیروزی شهر اصفهان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1002895

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