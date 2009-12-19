پروژه های مسکونی مناسب سازی نشده برای تردد معلولان پایان کار نمی گیرند

غلامرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد واحدهای مسکونی مناسب سازی نشده در کلانشهر کرج زیاد است و در اسرع وقت از تداوم این وضعیت جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: معلولان در کرج مورد اجحاف زیادی قرار گرفته اند و تردد در ساختمانها برای آنها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

این مسئول عنوان کرد: از این پس هیچ یک از پروژه های مسکونی 10 واحد و بیشتر که برای تردد معلولان مناسب سازی نشده اند، مجوز لازم را دریافت نمی کنند و سازندگان این بناها باید در اسرع وقت مناسب سازی مربوطه را انجام دهند.

احمدی خاطرنشان کرد: مناسب سازی ساختمانها هزینه زیادی ندارد و با هزینه ناچیزی می توان آن را انجام داد.

وی یادآور شد: شهرداری ها مکلف هستند به ساختمانهایی که برای تردد معلولان مناسب سازی نشده اند، پروانه و پایان کار ندهند.

این مسئول افزود: مناسب سازی یادشده شامل ایجاد رمپ مخصوص با شیب هفت درصد و آسانسور ویژه برای حمل ویلچر است.