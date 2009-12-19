امیدوارم "شماس شامی" فتح بابی در ادبیات آیینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی رمان " شماس شامی" روز جمعه همزمان با اولین روز ماه محرم در کانون اندیشه جوان برگزار شد.



در این نشست، حسام مطهری منتقد ادبی و روزنامه‌نگار گفت: " کتاب نثر روانی داشت. روند داستان هم طوری پیش می‌رفت که می‌طلبید خوانده شود. گرههای عجیب داستانی هم نداشت و مخاطب می‌توانست تا آخر به سادگی کتاب را بخواند.اما وقتی به آخر داستان رسیدم پرسیدم که چه؟



وی خطاب به قیصری افزود: فکر می‌کنم این مسئله به دلیل شیوه روایت شما بود که گزارش را انتخاب کرده بودید و همین هم دست شما را بسته بود. ولی من در کار منتظر یک اتفاق بودم که ندیدم. به همین دلیل راضی نشدم.



مطهری سپس به طرح یک پرسش پرداخت و گفت: فکر می‌کنید اگر این کتاب ترجمه شود مخاطب خارجی هم آن را می فهمد؟

قیصری در پاسخ به این سئوال عنوان کرد: ما خیلی از داستانها را می خوانیم که بستر آنها فرهنگ غرب است و با یک پانویس چندخطی قضایای آن برای ما روشن می شود.این که به عنوان مثال ما متی یا لوقا را نمی شناسیم مشکل ماست.



یاسین حجازی نیز به عنوان منتقد بعدی جلسه اظهار کرد که از چهار منظر زبان، شخصیت، فرم و پلات کار به "شماس شامی" نگاه خواهد کرد.



وی در ادامه نمونه هایی از صفحات مختلف این رمان را برای حاضران قرائت کرد و گفت: ما در "شماس شامی" با روایت زبانی سر راستی روبه رو نیستیم.کلماتی مانند "دولت" و " ملت " و"سیرک" متعلق به زمان حال است اما کلماتی مانند "افراخته" و" می نبشت" متعلق به گذشته است.



این پژوهشگر ادبی سپس به مبحث فرم در "شماس شامی" پرداخت و یادآور شد: فرم این رمان در ذهن من مشکل ایجاد می‌کند.ما یا داریم نامه می خوانیم یا گزارش. اگر هر کدام از این دو باشد ماهیت نامه یا گزارش یا چیزهایی که ما در این کتاب می بینیم نمی خواند.

حجازی در ادامه خطاب به قیصری گفت: من در کتاب شما شخصیت ندیدم.چون آدمهای آن تک‌بعدی اند.آیا نباید در چنین رمانی شخصیت دید.

مولف " کتاب آه" با بیان این که فصل 17 رمان تصاویر زیبا و هول انگیزی را ارائه می دهد گفت: این که شما یک بافت تاریخی را روایت کنید و در آن تصنع وجود نداشته باشد کار بسیار مشکلی است.



قیصری نیز در ادامه سخنان حجازی گفت: چیزی که دیده نشده و شاید ایراد من است این است که من کل کار را به دلیل فصل آخر آن نوشتم و تعجبم این است که چرا فصل اخر دیده نمی شود. ولی راجع به زبان کار کاملاً به شما حق می‌دهم.



نویسنده "شماس شامی" در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: من آن قدر شیفته داستان بودم که خیلی چیزها را ندیدم.این نکات زبانی را باید ویراستار می‌دید و درمی آورد.

مرتضی کربلایی لو نیز در این نشست عنوان کرد: در مورد نویسنده‌ای که می تواند قصه‌ای را پیش ببرد و به درستی روایت کند می توان از لغزشهای زبانی چشم‌پوشی کرد.



سپس قیصری گفت: من همیشه سعی کرده ام به اصل ماجرا نروم، حتی در داستانهای جنگ. من همواره حاشیه را از متن بیشتر دوست داشته‌ام و در این کار هم سعی کرده ام نگاه نویی به ماجرا داشته باشم.حتماً ایرادهایی هم دارد ولی امیدوارم " شماس شامی" فتح بابی برای کارهای تازه تر دیگر در عرصه ادبیات آیینی باشد.



وی ادامه داد: صرف نظر از آثار بازنویسی که شانیت و جایگاه خود را دارند به نظرم می رسد که گامی در این زمینه برداشته شده و عرصه های جدیدی دارد باز می شود.

پایان بخش جلسه نقد "شماس شامی" قرائت فصلی از آن توسط نویسنده بود.