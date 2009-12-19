منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه جامع علمی کشور به مراحل نهایی رسیده است و بالاترین تقسیم کار ملی میان نهادهای علم و فناوری کشور در آن انجام شده است که بر اساس آن مناقشات برخی از این نهادها به پایان می رسد. همچنین تداخلات وظیفه در وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز برطرف شده است.

وی با بیان اینکه وظایف قانونی هر نهاد بر اساس قوانین مصوب در نقشه جامع علمی کشور مشخص شده است، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در نقشه تعیین شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محدوده سه محور بنیاد ملی نخبگان، ارتباط دانشگاه و صنعت و برخی فناوریهای اولویت دار و ویژه فعالیت می کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: کار سیاستگذاری کلان علم و فناوری کشور بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستگذاریهای اجرایی و هماهنگی کلیه دستگاهها و انجام آن به عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گذاشته شده است.

وی افزود: همچنین پیشنهاد شده است معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس جهاد دانشگاهی و مدیر حوزه علمیه به عضویت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درآیند.