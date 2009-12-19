دشمنان سعی دارند قشر دانشجو را مقابل نظام قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ضیاء الله اعزازی صبح شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در این شهر افزود: کسانی که خیال می کنند جمهوری اسلامی با این تحرکات کوچک و خام از اهداف خود عقب خواهد ماند سخت در اشتباهند و جمهوری اسلامی با بالندگی تمام این فتنه ها را پشت سر خواهد گذاشت.

نماینده مردم بناب در مجلس در پاسخ به این سئوال که در جریان های اخیر چرا مسایل را به دانشجویان منتسب می کنند، چرا نمی گویند اغتشاشگران دانشجو نبودند، افزود: دشمنان نظام سعی دارند که قشر دانشجو را در مقابل نظام قرار دهند ولی ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که قشر دانشجو این کارها را انجام دهد و اگر کسانی آن را مطرح می کنند آن هم از روی ناآگاهی است و دانشجویان ما همیشه در دفاع از کیان اسلامی و رهبری نظام پیشرو بوده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به فضایی که در دانشگاه ها به وجود آمده گفت: ما با حرف زدن و انتقاد کردن مخالف نیستیم و اگر انتقاد نباشد پیشرفت نمی شود ولی در عین حال باید چارچوبها حفظ شود.

وی با تاکید بر این که دولت آمریکا و سایر دولت های اروپایی رفتار خود را اصلاح کنند اظهار داشت: سایر کشورها دارای محدوده جغرافیایی خاصی است و باید در محدوده خود زندگی کنند.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس با اشاره به این که دشمنان خارج نظام در طول 30 سال گذشته از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی استفاده کردند گفت: در قضایای بعد از انتخابات نیز فرصت یافتند تا به فرموده مقام معظم رهبری از دعوای خانوادگی سوء استفاده کنند و در قضایای داخلی ایران مداخله کنند.

وی در ادامه با اشاره به پرسش یکی از دانشجویان، وجود اختلاف بین دولت و مجلس را طبیعی دانست و گفت: اختلافات آن ها از سر دوستی است و نهایتاً سعی بر این است که مشکلات کشور حل شود.

اعزازی دخالت برخی دولتهای غربی و بعضی شکست خوردگان فراری در امور داخلی کشورمان را تعجب برانگیز و خنده دار دانست و گفت: آن ها ایران و مردم آن را نمی شناسند و حرفهایی می زنند که بسیار خنده دار است و این را بدانند که حرفهای آن ها تاثیر معکوس دارد.

اعزازی در جواب سئوال یکی از دانشجویان که چرا دولت به روسیه و چین بیش از حد باج می دهد گفت: بنده نماینده دولت نیستم، نماینده مردم هستم ولی در عین حال ما هیچ دل خوشی از روسیه نداریم و در مراسمات گرامیداشت هفته بسیج انتقادات شدیدی از روسیه داشتم.

وی اذعان داشت: در طول تاریخ این کشور خیانتهای زیادی به ما کردند و در جریان صدور قطعنامه در آژانس علیه ما رای دادند و کشور چین نیز در دوران دفاع مقدس کمک هایی داشتند و بخاطر برخی معادلات سیاسی در دنیا نمی شود با دنیا قطع ارتباط کرد.