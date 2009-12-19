تصویربرداری "تا انتهای خواب" در دربند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری اپیزود "تا انتهای خواب" از مجموعه "یک لحظه دیرتر" به کارگردانی محمود معظمی و تهیه کنندگی علی‌اکبر تحویلیان در لوکیشنی در دربند آغاز شد.

خلاصه داستان از این قراراست: همسر جوانی به اسم علی ناخواسته باعث مرگ مادرش می‌شود،واین مسئله باعث بروز ماجراهایی در زندگی آنها می‌شود... اشکان خطیبی، هیلا اکرانی، نرگس محمدی، ابوالفضل همراه، امیر مولوی و مبینا لاری بازیگران اپیزود هستند.

عوامل دیگر این اپیزود عبارتند از مدیرتصویربرداری: رضا تقوی، صدابردار: رضا کنشلو، طراح گریم: خاطره خاشعی، دستیار کارگردان: فرامرز اسمی.

مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" در 90 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده که 13 قسمت از آن با موضوع محرم از شبکه تهران پخش می‌شود.

اپیزودهای درنگ، مکافات، شب شکار، سقوط، شب علی‌اصغر، زنگها، زمانی دیگر، هیئت‌دار، بازگشت، سکوت، تا انتهای خواب و ... از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" پخش می‌شود. راما قویدل، مهدی گلستانه و محمدرضا اکبری کارگردان‌های این مجموعه هستند.