به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی منفرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی در سال گذشته 92 باب بود که امسال به 113 باب افزایش یافته است.

سرپرست اداره هنرهای تجسمی خراسان رضوی، تعداد نگارخانه های این استان را 11 باب عنوان کرد و گفت: این تعداد تا پایان سال به 13 باب افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیتهای پی در پی در مسابقه ها و دوسالانه ها نشان از پیشرفت در رشته هایی چون نگارگری و تذهیب، خوشنویسی، گرافیک، عکاسی و کاریکاتور در این استان دارد.

منفرد از خراسان به عنوان قلب فرهنگی ایران یاد کرد و افزود: خراسان از گذشته در مکتبهای نگارگری، خوشنویسی و هنرهای سنتی دارای شیوه تفکر و هنر خاص خود بوده است.

این مسئول، نیشابور و سبزوار را در زمینه توسعه آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی و نگارخانه، از شهرستان های فعال استان اعلام کرد و ادامه داد: تصویب ساخت موزه هنرهای معاصر و تاسیس پژوهشکده هنرهای تجسمی در مشهد از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری پیشرفت های زیربنایی حوزه هنرهای تجسمی در این استان است.

وی به کمرنگ بودن ارتباط مخاطب و هنرمندان هنرهای تجسمی در این استان اشاره کرد و گفت: خرید آثار هنری در سبد فرهنگی خراسانی ها نیست و این مسئله هنرمندان این عرصه را با مشکل مواجهه کرده است.

هادی منفرد نداشتن موزه هنرهای معاصر، ریز هنرمندان این خطه به پایتخت و زشتی سیمای شهرها به دلیل استفاده نکردن از آثار فاخر هنرمندان را از جمله معضلات این شاخه هنر در استان دانست.

سرپرست هنرهای تجسمی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اصلاح سبد فرهنگی خانواده ها، بهبود اوضاع مدیریت در عرصه هنرهای تجسمی و خرید آثار هنری هنرمندان را از راهکارهای شکوفایی این هنر در استان اعلام کرد.

وی هنر را بازوی توانمند فرهنگ دانست و گفت: هر پدیده فرهنگی را می توان با زبان هنر به کودکان آموخت و در زمینه نباید تاثیر کلاس های هنری را نادیده گرفت.