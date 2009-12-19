به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، شیخ نعیم قاسم با سخنرانی در شب دوم محرم الحرام در ضاحیه واقع در جنوب بیروت اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که از زورگویی های آمریکا رنح نبرده باشد.

وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا و کشورهای اروپایی به برنامه هسته ای ایران حمله [تبلیغاتی] می کنند در حالیکه می دانند در ایران بمب هسته ای وجود ندارد.

شیخ نعیم قاسم با بیان این مطلب افزود: در واقع آمریکا و کشورهای اروپایی نمی خواهند ایران قدرتمند باشد و می گویند این کشور باید بی گناه بودن خود را اثبات کند این در حالی است که بازرسان آژانس بین المللی از تمامی تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده و ثابت کردند که سلاح هسته ای وجود ندارد، اما با این حال می گویند این امر برای ما ثابت نشده و ما مطمئن نشده ایم.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه گفت که مشکل آمریکا و کشورهای غربی با ایران بر سر سلاح هسته ای یا موضوع دیگر نیست بلکه مشکل این است که ایران می گوید نه شرقی نه غربی و نمی خواهد کسی در دنیا به آنها نه بگوید والا برنامه هسته ای ایران در دوره شاه [محمدرضا پهلوی] نیز وجود داشت.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: جامعه بین الملل با سلاح مقاومت مخالف است زیرا این سلاح، خواب را از چشمان دشمن صهیونیست که سرزمینمان را اشغال کرده و هر روز حاکمیت لبنان را نقض می کند می رباید.

وی در ادامه گفت: مقاومت حق ملت لبنان است چرا که خواهان استقلال و آزادی است و خداوند ما را آزاده آفریده نه اینکه بنده اسرائیل و آمریکا باشیم.