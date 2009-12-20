دادستان کشورخواستار گزارش متولیان امحاء زباله های بیمارستانی شد

دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر به تذکراتی که دادستانی کل کشور به دستگاههای متولی در امر امحاء زباله های بیمارستانی داده اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت ویژه بحث زباله های عفونی، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم این موضوع را مدتها پیش دنبال کرده و تا کنون تذکرات لازم را نیز به دستگاههای متولی داده است.

آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها پس از سالها تاخیر در سال گذشته تصویب و جهت اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ شد اما تا کنون اقدام خاص و قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است.

مخبر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در گفتگو با مهر از عملکرد سازمان محیط زیست در بحث جمع آوری پسماندها انتقاد کرد و گفت: سازمان محیط زیست در این خصوص جدی نسیت و وارد عمل نمی شود. با این حال چون این برنامه هزینه بردار است هر کس دنبال نفع خودش است و کسی به محیط زیست اهمیت نمی دهد. در عین حال هنوز سازمان محیط زیست به عنوان متولی و تولید کنندگان پسماندها وضعیت نامطلوب آلاینده ها را به عنوان اولویت در نظر نمی گیرند.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفتگو با مهر به مکاتباتی که اخیرا با دستگاههای متولی در امر زباله های عفونی انجام شده اشاره کرد و گفت: از دستگاهها مسئول خواسته شده تا گزارشی از آخرین اقدامات خود را به دادستانی کل کشور ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وکیلیان تصریح کرد: بررسی و نظارت دادستانی بر عملکرد دستگاههای متولی در امر امحاء زباله های عفونی باعث خواهد شد تا این سازمانها بدانند که نهادهای حاکمیتی به جد پیگیر مطالبات مردم به ویژه در جایی که بحث حقوق عمویم مطرح است، هستند.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان داده که تا کنون برخی دستگاهها سرعت لازم را در اجرای برنامه ها نداشته اند و امیدواریم با ورود دادستانی کل کشور در این موضوع، دستگاهها مجاب شوند که پیگیر وظایف محوله خود باشند.