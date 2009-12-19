پارکهای فناوری ایران در آستانه صادرات جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی نژاد نوری صبح شنبه در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان افزود: باتوجه به رشد روزافزون توسعه فناوری در دنیا باید همه دستگاه های فعال در بحث فناوری و پژوهش کشور علاوه بر پاسخ به نیازهای داخلی در مسیر صادرات فناوری گامهای پرسرعت بردارند.

معاون وزیر علوم، با اشاره به رشد مطلوب پارکهای علم و فناوری کشور در سه سال اخیر خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری خراسان رضوی جایگاه ویژه و مثبتی در بین سایر پارکهای کشور دارد بر همین اساس انتظار می رود در جهت ارتقا هرچه بیشتر در زمینه صادرات فناوری، دولت در حال امضای تفاهمنامه هایی در زمینه پژوهش و فناوری با کشورهای هند، بلاروس، بودجه و ... است.

وی افزود: در حال حاضر در سایه حمایتهای دولتی، پارکهای علم و فناوری باید با استفاده از پتانسیل های بالایی که دارند، عملیات شناسایی، بازاریابی و فروش فناوری را آغاز کنند.

نژادنوری ضمن ابراز امیدواری از تحول مدیریتی که در وزارت علوم رخ داده به چهار محور اساسی در عرصه های پژوهش و فناوری کشور اشاره و تصریح کرد: تولید ثروت و قدرت در کشور با توسعه فناوری و پژوهش، توجه به آسیب شناسی فناوری در سطح ملی، ایجاد تعامل شبکه بین دستگاه های فعال پژوهشی و فناوری و بازاریابی جهانی برای محصولات فناوری شده کشور از مهمترین اقدامات اخیر وزارت علوم است.

وی با اشاره به ارتباط لاینفک پژوهش و فناوری گفت: مسئولان آگاه پارک علم و فناوری باید همواره کوشش کنند که از انجام هرگونه کار موازی در عرصه های فناوری جلوگیری شود زیرا عامل اصلی ضعف در پارکهای علم و فناوری ضعف در تعامل بین بخشهای مختلف پژوهش و فناوری بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باتوجه به تعداد زیاد مؤسسات آموزش استان، پارک علم و فناوری با تولید ایده های جدید در پیشبرد کار و تولید کشور گامهای بلندی بر می دارد.

علم الهدایی افزود: هم اکنون پارک علم و فناوری استان اقدامات مؤثری بین استاد و دانشجو در راستای تقویت مدیریت فناوری انجام داده است و بر همین اساس فعالیت پژوهشکده های پارک از ارائه مقالات صرف فاصله گرفته و در حوزه های عملیاتی وارد شده است.

همچنین در ادامه این نشست رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی نیز ضمن ارائه آماری از فعالیتهای پژوهشکده های استان گفت: یکی از دغدغه های اساسی پارکهای علم و فناوری این است که هر اقدامی که منجر به تولید درآمد شود به همان نسبت موجب قطع حمایتهای مالی دولت می شود که این معضل بزرگی بر سر پیشرفت و رونق پارکهای علم و فناوری به ویژه در خراسان رضوی است.

عباس همتی کاخکی افزود: با اصلاح نقاط ضعف اساسنامه پارکها علم و فناوری می توان در جهت تولید ثروت از علم گام برداشت.