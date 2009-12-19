برهان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در صورت سفارش دستگاه های اجرایی یا صنایع رقم مناسب برای هر متقاضی و بهره بردار قابل تولید و تکثیر است.

وی اظهار داشت: هزار و 500 هکتار از مزارع کشور در سال زراعی جاری زیرکشت ارقام جدید پنبه رفته است و از این مقدار 500 هکتار در گلستان و بقیه در سایر مناطق کشور کشت شده است.

وی عنوان کرد: برای اینکه پنبه به رونق قبلی بازگردد، معرفی ارقام جدید از جمله اقدامات برای شرایط خاص هر منطقه و استان است.

سهرابی بیان داشت: سالانه بیش از 100 طرح تحقیقاتی در بخشهای فنی و مهندسی به نژادی، به زراعی و گیاه پژشکی در زمینه پنبه در کشور صورت می گیرد.

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات پنبه کشور بیان داشت: 50 درصد طرحهای تحقیقاتی در گلستان انجام می شود و برای اجرای طرحهای تحقیقاتی باید نیازها به صورت شفاف به موسسه ارائه شود.

به گفته سهرابی، وزارت بازرگانی باید سیاستهای بازرگانی را طوری تنظیم کند که کشاورزان ما با کشاورزان دیگر کشورها تفاوتی نداشته باشند.