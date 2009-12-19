حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از مجموع فرش دستباف تولیدی استان لرستان تنها 10 درصد دارای نقشه های فرش لری قدیمی هستند و بقیه براساس نقشه های استانهای همجوار بافته می شود.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از 17 هزار قالیباف تحت پوشش تشکلهای فرش در لرستان شناسایی شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه سالانه 11 هزار مترمربع فرش دستباف در لرستان تولید می شود، یادآور شد: تاکنون بیش از پنج هزار و 900 نفر از قالیبافان به سازمان تأمین اجتماعی جهت بیمه عمر، از کار افتادگی و ... معرفی شده اند.

بیرانوند عنوان کرد: در حال حاضر 172 کارگاه متمرکز و هشت کارگاه غیرمتمرکز در امر تولید فرش دستباف استان مشغول فعالیت هستند.

وی یادآور شد: تاکنون در این استان 122 دوره به بافی شهری و روستایی برگزار شده است و در قالب این کارگاه ها بیش از چهار هزار و 739 فرش باف در این زمینه تحت آموزش قرار گرفته اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین از کسب مقام برتر سازمان بازرگانی در برگزاری جشنواره فرش کشور خبر داد و گفت: در جشنواره فرش کشور که به منظور تجلیل از دست اندرکاران صنعت فرش برگزار شد اداره فرش این سازمان مقام برتر کشور را در زمینه برگزاری جشنواره فرش کسب کرد.