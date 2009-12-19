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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

طی دو سال گذشته؛

280 اثر و اختراع در خراسان رضوی به ثبت رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: طی دو سال گذشته 280 اثر و اختراع در خراسان رضوی ثبت شده است که در مقایسه با سالهای گذشته، رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه، پژوهش و فناوری استان در جمع خبرنگاران افزود: پژوهش  سرمایه گذاری ارزشمندی در جهت پایدار کردن فضای توسعه فناوری است.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: ایران از سال 2000 تا 2004 میلادی از نظر تولید نمایه های علمی در رتبه 35 دنیا قرار داشت که در سال 2008، این رتبه 16 پله ارتقا یافت و این نشان از وجود نیروهای نخبه علمی و پژوهشی در کشور دارد که باید از این ظرفیت بهره برد.

وی به رشد 34 درصدی تولید علم در سال 2007 نسبت به سال 2006 اشاره و اظهار داشت: تولید علم در سال 2008 نسبت به سال پیش از آن 48 درصد رشد داشته است که این واقعیت نشان می دهد بستر توسعه دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور فراهم است و باید برای ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ارزش تلاش کرد.

عبدالملکی با اشاره به وجود 153 واحد دانشگاهی با دو هزار و 685 عضو هیئت علمی و 225 هزار و 439 دانشجو در خراسان رضوی، گفت: طی دو سال گذشته 280 اثر و اختراع در خراسان رضوی ثبت شده است که در مقایسه با سالهای گذشته، رشد قابل توجهی در تعداد مراکز آموزش عالی، تعداد دانشجو و ثبت اختراعات و پژوهشهای علمی را نشان می دهد.

وی در خصوص نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی اظهار داشت: سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی با 10 هزار متر مربع نسبت به دو سال گذشته به لحاظ کیفی و کمی جهش چشمگیری داشته است.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعال شدن بازار پژوهش در استان گفت: در نمایشگاه پژوهش و فناوری هر طرح پژوهشی و تحقیقاتی با هر عنوانی پذیرفته خواهد شد و به طرحهای منتخب بر اساس مزیتهای استان و دیگر معیارهای موردنظر، گرنت پژوهشی داده خواهد شد.

عبدالملکی از برگزاری 10 همایش و میزگرد بر اساس نامگذاری روزهای هفته پژوهش با رویکردهای علمی و عملیاتی با حضور دستگاه های اجرایی دانشگاه ها و مؤسسات علمی برگزار می شود.

وی تقدیر از طرح و پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی و انتخاب و تقدیر از طرحهای برتر حوزه اصلاح الگوی مصرف را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش استان در سال جاری غرفه های ویژه به منظور تجمیع طرحهای مرتبط با اصلاح الگوی مصرف ایجاد شده است.

عبدالملکی با اشاره به تصویب کریدور علم و فناوری خراسان رضوی در سفر دوم هیئت دولت به خراسان رضوی افزود: در سالهای اخیر کریدور های علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توسعه بشر دانش افزار و تشکیل محورهای خدمت علمی و پژوهشی در سراسر دنیا مد نظر قرار گرفته و خراسان رضوی نیز همگام با کشورهای پیشرفته، نسبت به ایجاد این بستر اقتصاد دانش محور اقدام کرده است.

کد مطلب 1002921

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