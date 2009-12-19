280 اثر و اختراع در خراسان رضوی به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی پیش از ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه، پژوهش و فناوری استان در جمع خبرنگاران افزود: پژوهش سرمایه گذاری ارزشمندی در جهت پایدار کردن فضای توسعه فناوری است.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: ایران از سال 2000 تا 2004 میلادی از نظر تولید نمایه های علمی در رتبه 35 دنیا قرار داشت که در سال 2008، این رتبه 16 پله ارتقا یافت و این نشان از وجود نیروهای نخبه علمی و پژوهشی در کشور دارد که باید از این ظرفیت بهره برد.

وی به رشد 34 درصدی تولید علم در سال 2007 نسبت به سال 2006 اشاره و اظهار داشت: تولید علم در سال 2008 نسبت به سال پیش از آن 48 درصد رشد داشته است که این واقعیت نشان می دهد بستر توسعه دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور فراهم است و باید برای ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ارزش تلاش کرد.

عبدالملکی با اشاره به وجود 153 واحد دانشگاهی با دو هزار و 685 عضو هیئت علمی و 225 هزار و 439 دانشجو در خراسان رضوی، گفت: طی دو سال گذشته 280 اثر و اختراع در خراسان رضوی ثبت شده است که در مقایسه با سالهای گذشته، رشد قابل توجهی در تعداد مراکز آموزش عالی، تعداد دانشجو و ثبت اختراعات و پژوهشهای علمی را نشان می دهد.

وی در خصوص نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی اظهار داشت: سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی با 10 هزار متر مربع نسبت به دو سال گذشته به لحاظ کیفی و کمی جهش چشمگیری داشته است.

معاون پشتیانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعال شدن بازار پژوهش در استان گفت: در نمایشگاه پژوهش و فناوری هر طرح پژوهشی و تحقیقاتی با هر عنوانی پذیرفته خواهد شد و به طرحهای منتخب بر اساس مزیتهای استان و دیگر معیارهای موردنظر، گرنت پژوهشی داده خواهد شد.

عبدالملکی از برگزاری 10 همایش و میزگرد بر اساس نامگذاری روزهای هفته پژوهش با رویکردهای علمی و عملیاتی با حضور دستگاه های اجرایی دانشگاه ها و مؤسسات علمی برگزار می شود.

وی تقدیر از طرح و پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی و انتخاب و تقدیر از طرحهای برتر حوزه اصلاح الگوی مصرف را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: در نمایشگاه هفته پژوهش استان در سال جاری غرفه های ویژه به منظور تجمیع طرحهای مرتبط با اصلاح الگوی مصرف ایجاد شده است.

عبدالملکی با اشاره به تصویب کریدور علم و فناوری خراسان رضوی در سفر دوم هیئت دولت به خراسان رضوی افزود: در سالهای اخیر کریدور های علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر توسعه بشر دانش افزار و تشکیل محورهای خدمت علمی و پژوهشی در سراسر دنیا مد نظر قرار گرفته و خراسان رضوی نیز همگام با کشورهای پیشرفته، نسبت به ایجاد این بستر اقتصاد دانش محور اقدام کرده است.