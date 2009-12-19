به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مراحل فنی و نهایی 24 قسمت ابتدایی مجموعه تلویزیونی "گمشدگان" سه قسمت نخست آن برای بازبینی و دریافت مجوز پخش در شبکه سینمای خانگی به اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری وزارت ارشاد ارائه شده و پس از دریافت پروانه نمایش تکثیر و توزیع آن انجام می‌شود.

"لاست" به مدیریت شهلا ناظریان دوبله شده و منوچهر والی‌زاده جای جک، حسین عرفانی جای جان لاک، امیرعباس پیام جای سعید، مجتبی فتح‌اللهی، نادر کیمرام، فریبا رمضانپور، مهناز آبادیان، سحر اطلسی، مهسا عرفانی، محمدعلی جان‌پناه، ابراهیم شفیعی به همراه جمعی دیگر از دوبلورهای باسابقه با وی همکاری کرده‌اند.

"لاست" ‌داستان بازماندگان سقوط یک هواپیما است که در جزیره‌ای عجیب و شگفت‌انگیر گرفتار شده‌اند و گروههای امداد ‌گمان می‌کنند همه آنها مرده‌اند. نخستین بخش از مجموعه پرطرفدار "گمشدگان" سال 2004 به نمایش درآمد و تولید و پخش آن همچنان ادامه دارد.