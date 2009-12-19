عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در آستانه فصل زمستان تدابیر لازم جهت بازگشایی راه های ارتباطی روستاهای برفگیر این استان اتخاذ شده است.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل راه و ترابری استان لرستان با آمادگی کامل به استقبال فصل سرما می رود، عنوان کرد: کلیه اقدامات لازم در جهت سرویس و تجهیز ماشین آلات برفروب و نمکپاش، تأمین و ذخیره نمک، ماسه و سایر مصالح مورد نیاز و همچنین برنامه ریزی در خصوص بکارگیری و استقرار نیروهای ورزیده و با تجربه به منظور انجام عملیات راهداری زمستانی در سطح استان به نحو مطلوب صورت گرفته است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: همچنین در این راستا تعداد 280 نفر در قالب 36 اکیپ با استفاده از 160 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در مرکز اداره کل راه و ترابری، ادارات شهرستانهای تابعه، راهدارخانه ها و در سطح محورهای برفگیر استان مستقر شده اند.

رضایی ادامه داد: این اکیپها کار راهداری زمستانی را در سطح 36 محور برفگیر اصلی و فرعی به طول یک هزار و 44 کیلومتر و 313 محور برفگیر روستایی به طول سه هزار و 55 کیلومتر با آمادگی کامل انجام می دهند.

وی یادآور شد: مرکز پیام اداره کل راه و ترابری استان لرستان در طول فصل سرما به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به هم استانی های در ارتباط با وضعیت راه های استان است و شهروندان می توانند در هر ساعت از شبانه روز اطلاعات مربوطه را از این طریق و یا از طریق تلفن گویای 141 دریافت کنند.