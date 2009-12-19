به گزارش خبرگزاری مهر، ‌حسین صلواتی افزود:‌ کشیکهای شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل مسایل و مشکلات دستگاه های خودپرداز بانک سپه را بررسی و جهت رفع آن در اسرع وقت اقدام می کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بروز کردن خدمات الکترونیکی بانک و دستگاه های خودپرداز، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده امکان انتقال وجه از عابر بانک سپه به سایر عابر بانک های عضو شتاب از بهمن ماه سال جاری آغاز و تا پایان سه ماهه ابتدای سال 89 تکمیل خواهد شد.

صلواتی، ‌تعداد تراکنشهای مالی شتاب بانک سپه شامل پذیرندگی و صادرکنندگی طی شش ماهه ابتدای سالجاری را بالغ بر 48 میلیون فقره عنوان کرد.

رئیس اداره الکترونیک بانک سپه در خصوص تعداد کارت بانک های صادر شده عابر بانک شامل کوتاه مدت، قرض الحسنه، ‌مهر امام رضا (ع) و بن کارت را پنج میلیون و 850 هزار مورد ذکر کرد و گفت: سرانه صدور کارت‌های عابر بانک سپه 300/3 است که شاخص قابل توجهی است.

وی، ‌تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک را هزار و 274 مورد عنوان کرد و افزود: 70 درصد شعب بانک سپه مجهز به دستگاه خودپرداز است.

صلواتی با بیان آنکه‌ 260 دستگاه جدید خودپرداز بزودی به این شبکه اضافه خواهد شد، گفت: با اضافه شدن این تعداد خودپرداز زمینه ارایه خدمات هرچه بهتر به مشتریان ومردم فراهم می شود.

