اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم فوتبال شهرداری کرج در هفته هشتم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در مقابل تیم نیروگاه اصفهان به نتیجه بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافت. این بازی بعدازظهر روز چهارشنبه در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد و شهرداری کرج جمع امتیازاتش را با این تساوی به عدد 12 رساند.

دیگر نماینده کرج یعنی فجر شهید کلهر روز پنج شنبه ساعت 30: 13 در چارچوب همین رقابتها در ورزشگاه شریعتی کرج به میدان خواهد رفت.

اکبریان: عذرخواهی من از مسئولان باشگاه نساجی کذب محض است

داور کرجی بازی دو تیم نساجی مازندران و برق شیراز گفت: عذرخواهی من از کادر فنی و مدیریتی باشگاه نساجی به واسطه اشتباهات داوری صحت ندارد و به شدت آن را تکذیب می کنم. محمدرضا اکبریان افزود: حساسیت بازی دو تیم برق شیراز و نساجی مازندران به واسطه جایگاه دو تیم و جدول رده بندی بسیار بالا بود و خود را برای قضاوت یک بازی سخت آماده کرده بودم.

وی ادامه داد: شرایط بازی تا دقیقه 64 و با توجه به اینکه برق شیراز 1 بر صفر از میزبان خود جلوتر بود، عادی به نظر می رسید اما در این دقیقه از بازی در مصاف تک به تک مهاجم نساجی با مارتین رائول گلر برق شیراز این دروازه بان بدون خطا توپ مهاجم نساجی را گرفت و وی با برخورد به بدن رائول به زمین افتاد که این مسئله مورد اعتراض اعضای کادر فنی و بازیکنان تماشاگران نساجی قرار گرفت.

اکبریان با اشاره به فحاشی گسترده و پرتاب اشیا مختلف به درون زمین گفت: بازی تا دقایق آخر و اتمام آن شرایط بسیار سختی پیدا کرد و در پایان بازی نیز متاسفانه برخی افراد با ورود به زمین قصد مضروب کردن من را داشتند که خوشبختانه با خوش شانسی جان سالم بدر بردم.

این داور جوان که در فصل جاری دو قضاوت در لیگ برتر نیز داشته در ادامه گفت: متاسفانه عوامل اجرایی بازی در خصوص تامین امنیت داوران ناتوان نشان دادند و کوتاهی و قصور آنها می توانست عواقب بدی به همراه داشته باشد.

اکبریان بار دیگر با تاکید بر این نکته که هیچ تماس و ارتباطی با هیچ از عوامل باشگاه نساجی نداشته است گفت: معتقدم تصمیم من برای نگرفتن پنالتی درست بوده و این تصمیم از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال و پس از بازبینی فیلم تایید شده است.

پینگ پنگ بازان کرجی جدیدترین تکنیک های این رشته را فرا گرفتند

پینگ پنگ بازان جوان کرجی، جدیدترین تکنیک های مربوط به این رشته ورزشی را طی دو روز زیر نظر یک مربی از کشور کره شمالی فرا گرفتند. این مربی به نام "کیم" به همراه دو بازیکن هموطن خود به نام های "چونگ ایل" و "او ایل" جدیدترین تکنیکهای رشته پینگ پنگ را در سالن اختصاصی این رشته در مجموعه ورزشی شهید مطهری به ورزشکاران کرجی آموزش دادند.

قهرمانی مقتدرانه اپتک، صعود چکاد و تکنوجهان به لیگ برتر

رقابتهای لیگ برتر و دسته اول فوتسال کرج با معرفی تیم های برتر و سقوط کننده به کار خود پایان داد. در این رقابتها و در دسته برتر پس از 9 هفته رقابت تیم اپتک با اقتدار و با کسب 25 امتیاز حاصل 8 برد و یک تساوی به مقام قهرمانی رسید.

فرهنگ نو با 22 امتیاز دوم شد و تیم وحدت با 17 امتیاز به مقام سوم رسید. در این دسته تیم فرهنگ نو با دریافت تنها یک کارت زرد به عنوان تیم اخلاق مسابقات امسال برگزیده شد.

در دسته برتر و در پایان رقابتها نیز دو تیم یونیک و شهرداری صفادشت به دسته اول سقوط کردند. در رقابتهای دسته اول نیز تیم چکاد با 20 امتیاز قهرمان شد تا به همراه تیم تکنوجهان 18 امتیازی جواز حضور در دسته برتر را به دست آورد.

در این دسته تیم فتح شهید آوینی سوم شد و دو تیم پارس کاراندیش و پردیس بنیاد به لیگ مناطق کرج سقوط کردند.

پژمان رضایی دبیر کمیته فوتسال و مسئول برگزاری این رقابتها با اشاره به سطح کیفی بالای بازیهای امسال گفت: مسابقات امسال با توجه به تجربه یکسال برگزاری آن در سال پیش با شکل بهتری انجام شد البته به دلیل برخی مشکلات مسابقات با وقفه ای طولانی روبرو شد.

وی افزود: اپتک با کسب عنوان قهرمانی نماینده کرج در لیگ کشور خواهد بود و رقابت خود را از حدود یک ماه آینده آغاز خواهد کرد، همچنین رقابتهای رده های سنی کرج و زیر گروه فوتسال کرج نیز از اواسط دیماه و پس از قرعه کشی آغاز خواهد شد.

عملکرد خوب نارنجی پوشان در بازیهای خانگی؛ سایپا در کرج راه آهن را هم برد

تیم فوتبال سایپا کرج در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور در کرج به یک پیروزی شیرین دیگر در برابر راه آهن دست یافت تا عملکردی جالب را در بازیهای خانگی خود بر جای بگذارد. در این بازی که در ورزشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، تیم سایپا با گلهای امین منوچهری و ابراهیم صادقی در مقابل تک گل میلاد زنیدپور به برتری 2 بر 1 رسید تا جمع امتیازات خود را به عدد 26 برساند.

سایپا با این برد همچنان در رتبه دوازدهم جدول باقی ماند. این تیم در طول چهار هفته اخیر در سه بازی خانگی خود صاحب 3 برد شده و بیشترین امتیازات طی فصل را از بازیهای خانگی به دست آورده است.

پس از سه هفته ناکامی؛ فجر در لیگ سه پیروز شد

تیم فجر شهید کلهر کرج با پیروزی 2 بر 1در مقابل ستاره شهر جدید هشتگرد به روند ناکامیهای خود در لیگ سه پایان داد. این بازی در چارچوب هفته هشتم برگزار شد و تیم فجر پس از سه شکست پی در پی به یک پیروزی شیرین رسید تا با 11 امتیاز به نیمه اول جدول صعود کند. این بازی در ورزشگاه شریعتی کرج برگزار شد.

فرهاد به لطف تفاضل گل بهتر، قهرمانی را از بهارستان گرفت

تیم فرهاد به لطف تفاضل گل بهتر به مقام قهرمانی لیگ دسته اول جوانان کرج در سال 88 دست یافت. در این رقابتها که با حضور 15 تیم به شکل دوره ای برگزار شد در روز پایانی فرهاد در مقابل جاوید پیروز شد و با تیم بهارستان که پیش از این بازیهای خود به پایان برده بود در امتیاز 37 برابر شد اما تفاضل گل بهتر فرهاد حکم به قهرمانی این تیم داد.

در این رقابتها تیم پرسپولیس محمدشهر به مقام سوم رسید و تیمهای فتح المبین، کشاورز و صفادشت به دسته دوم جوانان سقوط کردند. تیم قائم نیز به عنوان تیم برتر اخلاق این رده معرفی شد.