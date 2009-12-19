اختصاص پنج هزار میلیون ریال اعتبار به طرحهای پژوهشی آب و فاضلاب مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پرورش پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش افزود: در دولت نهم پنج هزار و 376 میلیون ریال اعتبار به طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی این شرکت اختصاص یافته و این در حالیست که کل اعتبار اختصاص یافته به پروژه های تحقیقاتی تا ابتدای دولت نهم هزار و 43 میلیون ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: تعداد کل پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در این شرکت تاکنون 37 پروژه بود که 24 مورد از آن در دولت نهم انجام گرفته است.

وی افزود: تاکنون 9 پروژه تحقیقاتی نتیرات زدایی در شرکت آب و فاضلاب مشهد انجام گرفته که چهار پروژه آن با مشارکت پژوهشگران آلمانی صورت پذیرفته است.

پرورش خاطرنشان کرد: به کارگیری روش های نوین جهت اطلاع و بازسازی شبکه های فاضلاب، استفاده از فناوری نانو در تصفیه پساب، مدیریت بهینه اطلاعات در ارائه خدمات به مشترکان، بررسی ایجاد سامانه کنترل و پایش ماهواره ای و بررسی روش های ارتقاء تصفیه خانه های آب از اولویت های تحقیقاتی این شرکت در سال 88 است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: بررسی آلاینده های واحدهای خدمات صنعتی و ارائه مدل پیش تصفیه متناسب با نوع فاضلاب و بررسی علل گسیختگی لوله های جدار جاده های آب شرب از دیگر اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب مشهد است.

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان بخشی از خانواده صنعت یکی از اهداف سرآمدی خود را دستیابی به شاخص حداکثری پژوهش قرار داده و در این راستا اقدام به تأسیس مرکز هماهنگی پژوهشهای کاربردی آب و آبفا و برگزاری سمینارهای علمی با حضور محققان داخلی و خارجی کرده است.