به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "17 دی کجا بودی؟" جدیدترین اثر نمایشی امیررضا کوهستانی از یکشنبه 29 آذرماه در سالن شماره دو ایرانشهر اجراهای عمومی خود را آغاز میکند. "17 دی کجا بودی؟" به داستان مکالمه تلفنی شش فرد میپردازد و بازیگرانی چون احمد مهرانفر، سعید چنگیزیان، الهام کردا، مهین صدری و نگار جواهریان در این نمایش ایفای نقش میکنند.
طبق تصمیم کارگردان و گروه نمایشی اولین اجرای نمایش "17 دی کجا بودی؟" ویژه عکاسان اصحاب و رسانه و تئاتر خواهد بود. این نمایش همه روزه حتی روزهای شنبه ساعت 20:30 در سالن شماره دو ایرانشهر به صحنه میرود.
نمایش "17 دی کجا بودی؟" نوشته و کار امیررضا کوهستانی یکشنبه 29 آذرماه ویژه عکاسان تئاتر در سالن شماره دو ایرانشهر به صحنه میرود.
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