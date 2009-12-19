ثبت نوروز به نام شیراز / سفر روسای کشورهای دنیا برای مراسم نوروز

دستغیب در حاشیه جلسه شورای شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این سفر دبیرکل سازمان ملل نیز حضور خواهد داشت، افزود: به طور حتم برگزاری مراسم نوروز در شیراز با حضور این تعداد شخصیت جهانی نقش بسیار مهمی در معرفی شیراز در سطوح وسیعتر جهانی ایفا خواهد کرد اما باید دید زیرساختهای این مهمان نوازی در شهر فرهنگی شیراز موجود است یا باید در این خصوص برنامه ریزی گسترده ای صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ طی این سالها یک تالار مجلل و مناسب و هتلی در کلاس بین‌المللی وجود ندارد و نگرانی در میزبانی از روسای جمهور این کشورها وجود دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: اکنون در حال گذار هستیم زیرا نمی توان این برنامه لغو کرد و در عین حال نمی ‌توان آن را با عجله برگزار کرد اما به هر حال باید در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داد و شرایط را برای مهمان نوازی از هیئتهای خارجی حاضر در مراسم نوروز شیراز فراهم کرد.

با توجه به اینکه شیراز قابلیتهای فراوان فرهنگی و تاریخی از جمله حافظیه، سعدیه، تخت جمشید و دیگر قابلیتهای فرهنگی را داراست، نوروز در یونسکو به نام شیراز ثبت شده است.