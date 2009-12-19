فرصت ابومازن را از دست ندهید/ سازش رو به نابودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، هاآرتص در این مقاله می نویسد: تاکنون اقدامات رژیم صهیونیستی برای از سرگیری مذاکرات با تشکیلات خودگردان نتیجه ای نداشته و همچنان دیوار بی اعتمادی بین نتانیاهو و ابومازن در حال افزایش است.

این روزنامه با اشاره به اینکه تعویق چند ماهه شهرک سازی تاثیری بر بن بست ایجاد شده در مذاکرات سازش نداشته است، می نویسد: نتانیاهو همچنان در حال طی مسیر دوگانه خود از طرفی در ارتباط با راه حل دودولتی و از طرف دیگر راضی نگه داشتن شهرک نشیان است.

از سوی دیگر ابومازن در بین تمایلات خود مبنی بر پایان اشغال و البته کوتاه آمدن از برخی مسائل حساس همچون تداوم شهرک سازی در قدس و کرانه باختری گرفتار شده است.

بر این اساس، از سرگیری مذاکرات سازش در وضعیت کنونی دور از ذهن به نظر می رسد.

هاآرتص تاکید می کند: اگر نتانیاهو اراده ای واقعی در زمینه خروج مذاکرات سازش از بن بست کنونی داشته باشد، در نخستین گام باید با پیشنهاد اخیر ابومازن در زمینه توقف 6 ماهه شهرک سازی کرانه باختری و قدس موافقت کند، برای اینکه خارج شدن ابومازن از صحنه مذاکرات چندین برابر بیشتر از تعلیق جزیی شهرک سازی به مصالح تل آویو آسیب می زند.