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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

هاآرتص خطاب به سران تل آویو:

فرصت ابومازن را از دست ندهید/ سازش رو به نابودی است

فرصت ابومازن را از دست ندهید/ سازش رو به نابودی است

روزنامه هاآرتص در سرمقاله روز گذشته خود از سران تل آویو خواست فرصت ابومازن را به عنوان شریکی قابل اعتماد برای سازش از دست ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، هاآرتص در این مقاله می نویسد: تاکنون اقدامات رژیم صهیونیستی برای از سرگیری مذاکرات با تشکیلات خودگردان نتیجه ای نداشته و همچنان دیوار بی اعتمادی بین نتانیاهو و ابومازن در حال افزایش است.

این روزنامه با اشاره به اینکه تعویق چند ماهه شهرک سازی تاثیری بر بن بست ایجاد شده در مذاکرات سازش نداشته است، می نویسد: نتانیاهو همچنان در حال طی مسیر دوگانه خود از طرفی در ارتباط با راه حل دودولتی و از طرف دیگر راضی نگه داشتن شهرک نشیان است.

از سوی دیگر ابومازن در بین تمایلات خود مبنی بر پایان اشغال و البته کوتاه آمدن از برخی مسائل حساس همچون تداوم شهرک سازی در قدس و کرانه باختری گرفتار شده است.

بر این اساس، از سرگیری مذاکرات سازش در وضعیت کنونی دور از ذهن به نظر می رسد.

هاآرتص تاکید می کند: اگر نتانیاهو اراده ای واقعی در زمینه خروج مذاکرات سازش از بن بست کنونی داشته باشد، در نخستین گام باید با پیشنهاد اخیر ابومازن در زمینه توقف 6 ماهه شهرک سازی کرانه باختری و قدس موافقت کند، برای اینکه خارج شدن ابومازن از صحنه مذاکرات چندین برابر بیشتر از تعلیق جزیی شهرک سازی به مصالح تل آویو آسیب می زند.

کد مطلب 1002964

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