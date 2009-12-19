20 مرکز ترک اعتیاد تحت پوشش بهزیستی استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گلنساء آقامحمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مراکز درمان و بازتوانی معتادان تحت نظارت این سازمان حداقل سه شیوه از شیوه های درمانی و بازتوانی را به صورت سرپایی یا بستری ارائه می دهند.

وی ادامه داد: گروه درمانی، خانواده درمانی، مشاوره فردی و گروهی، روان درمانی فردی، کاردرمانی، رفتار درمانی و درمان دارویی از انواع شیوه های درمانی و بازتوانی معتادان است.

آقامحمدی با اشاره به دارا بودن مدرک دکتری و طی دوره های لازم جهت تأسیس مرکز درمان و بازتوانی اظهار داشت: در مراکز مذکور متخصص روانپزشکی، پزشک عمومی، روانشناس بالینی، مشاور، مددکار اجتماعی و پرستار به مراجعین خدمات ارائه می دهند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان زنجان افزود: بیماران می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به همراه اقوام درجه یک یا دو به این مراکز مراجعه کنند تا پذیرش و مصاحبه اولیه و انگیزه سازی توسط روانشناس صورت پذیرد.

آقامحمدی خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط بیمار در مصاحبه اولیه و ارجاع به مددکار، دارودرمانی و معاینه توسط پزشک آغاز و پیگیری درمان در مراجعات بعد صورت می گیرد.

وی سم زادی و شروع درمان نگهدارنده را پس از معاینه پزشک دانسته و تصریح کرد: گروه درمانی، خانواده درمانی و روان درمانی سه روز در هفته انجام می شود و در نهایت بیمار به مراکز TC یا NA معرفی می شود.

وی یادآور شد: هدف تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد توسط بخش غیردولتی، گسترش ارائه خدمات درمانی و بازتوانی به معتادان و کاهش تصدی گری دولت است.