افزایش مصرف گاز در لرستان/ تامین گاز زمستان در گرو صرفه جویی

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: میزان مصرف گاز در آبانماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 14 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون در آذرماه سال جاری نسبت به آذر سال گذشته 15 میلیون متر مکعب گاز بیشتری مصرف شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان افزود: عمده افزایش مصرف گاز در استان لرستان در حوزه مصارف صنعتی بوده است در حالیکه در حوزه مصارف خانگی و تجاری رشد مصرف در سالجاری نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد بوده است.

گودرزی ادامه داد: با توجه به افزایش 19 هزار مشترک و سرمای بیشتر هوا نسبت به سال گذشته میزان افزایش سه درصدی مصرف گاز نشان دهنده مصرف بهینه تر گاز نسبت به سالهای گذشته است و بیانگر تاثیر گذار بودن برنامه های شرکت گاز در امر فرهنگ سازی می باشد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز در فصول سرد تامین گاز مصارف خانگی را در صورت شرایط افت فشار در اولویت قرار داده است از مردم خواست در این راستا همکاری لازم را با شرکت گاز به عمل آورند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز، تاکید کرد: در صورتیکه فرهنگ مصرف صحیح گاز در سطح استان رعایت شود مشکلی در زمینه تامین گاز مردم به وجود نخواهد آمد.

گودرزی در این رابطه به اقدامات شرکت گاز لرستان اشاره کرد و یادآور شد: در راستای فرهنگسازی طرح همیار گاز در 50 مدرسه ابتدایی و راهنمایی در حال اجراست و سه هزار دانش آموز و 150 نفر معلم تحت آموزش مستقیم قرار دارند.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که در شرکت گاز لرستان انجام داده است طراحی و توزیع بیش از 250 هزار بروشور بوده که هدف از آن ایجاد دیدگاه صحیح نسبت به مقوله گاز در دو بخش ایمنی و بهینه سازی مصرف در بین مشترکین بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه این شرکت برنامه هایی را در قالب آموزش و گزارش تهیه کرده که در حال پخش از صدا و سیماست، خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا انمیشنهای موجود به لهجه های محلی دوبله شده و بیش از 30 هزار لوح فشرده در این زمینه در سطح مدارس استان توزیع شده است.

گودرزی با اشاره به مصرف بی رویه گاز در کشور، عنوان کرد: با توجه به ارزان بودن انرژی در کشور مردم کمتر به فکر مصرف بهینه گاز هستند به طوریکه 70 درصد گاز را 30 درصد از مردم مصرف می کنند که امید است با پیاده سازی مکانیزمهای کنترلی و رعایت فرهنگ صحیح مصرف گاز این امر کنترل شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که با توجه به سابقه استان لرستان به ویژه شهرهای خرم آباد، پلدختر و کوهدشت در زمینه افت فشار گاز بیم آن می رود که در زمستان سالجاری مانند سال 86 با توجه به افزایش برودت هوا گاز مشترکان ساکن در این شهرها دچار افت شود.

در حال حاضر تعداد 257 هزار مشترک و 264 هزار خانوار در قالب یک میلیون و 150 هزار نفر ساکن در 14 شهر و 122 روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.