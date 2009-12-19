به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل لبنان، "غازی یوسف" با اشاره به دیدارهای پیش روی "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان از کشورهای منطقه اظهارداشت: ایران در برنامه سفر حریری پس از دیدار از سوریه قرار دارد.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه افزود: نخست وزیر لبنان علاوه بر دیدار با مقامات دمشق و تهران، به مصر و برخی دیگر از پایتخت های اروپایی نیز سفر می کند.

غازی یوسف توسعه روابط سیاسی اقتصادی با این کشورها را که به بهبود اوضاع لبنان کمک خواهد کرد، از مهمترین اهداف مورد نظر در سفر دوره ای حریری اعلام کرد.