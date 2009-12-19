انجام 269 طرح پژوهشی در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خورکیان ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته در مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی 269 طرح پژوهشی در دست مطالعه بوده است که از این تعداد 48 درصد از کل طرح های پژوهشی به اتمام رسیده و 52 درصد نیز در حال انجام است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: تعداد پژوهش ها در مقایسه با سال 86 به میزان 44.6 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: 175 عنوان از این پژوهش ها به صورت خویش فرما و در پاسخ به نیازهای درون سازمانی و 33 عنوان به صورت کارفرما انجام شده است.

خوراکیان با اشاره به ارائه خدمات توسط این موسسات به سایر واحدهای آستان قدس رضوی ادامه داد: تاکنون 50 عنوان پروژه در قالب پژوهش های پشتیبانی شده به سرانجام رسیده است.

وی افزود: میانگین کل مدیریت زمان انجام طرح های مذکور 16.4 ماه بوده و این طرح ها به طور متوسط 84.5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنیاد پژوهشهای اسلامی با 99 پژوهش دارای بیشترین طرح و دانشگاه امام رضا(ع) با دو طرح کمترین تعداد طرح پژوهشی را به خود اختصاص داده اند.

وی تأکید کرد: بی تردید سازماندهی فعالیتهای پژوهشی در موسسات فرهنگی می تواند دستاوردهای پژوهشی روزافزونی را رقم بزند و با توجه به اینکه برنامه چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی تدوین شده است، تحقق بخشی به اهداف، سیاستها و خط مشی های کلان فرهنگی با عزم و اراده و تلاش جمعی و برنامه ریزی شده و هدفمند مؤسسات فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در سال گذشته 19 طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم رضوی اجرا شده که از این تعداد 10 عنوان از پژوهش ها به اتمام رسیده و 9 پژوهش دیگر در حال انجام است.

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه افزود: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها 86.6 درصد و میانگین مدت زمان برای انجام طرحهای پژوهشی هفت ماه برآورد شده است.

وی تصریح کرد: تمامی 19 طرح پژوهشی دانشگاه علوم رضوی خویشفرما و در حوزه پژوهش های بنیادی بوده است.