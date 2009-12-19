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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

انجام 269 طرح پژوهشی در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در سال گذشته

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: در سال گذشته در موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی 269 طرح پژوهشی در دست مطالعه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خورکیان ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته در مؤسسات فرهنگی آستان قدس رضوی 269 طرح پژوهشی در دست مطالعه بوده است که از این تعداد 48 درصد از کل طرح های پژوهشی به اتمام رسیده و 52 درصد نیز در حال انجام است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: تعداد پژوهش ها در مقایسه با سال 86 به میزان 44.6 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: 175 عنوان از این پژوهش ها به صورت خویش فرما و در پاسخ به نیازهای درون سازمانی و 33 عنوان به صورت کارفرما انجام شده است.

خوراکیان با اشاره به ارائه خدمات توسط این موسسات به سایر واحدهای آستان قدس رضوی ادامه داد: تاکنون 50 عنوان پروژه در قالب پژوهش های پشتیبانی شده به سرانجام رسیده است.

وی افزود: میانگین کل مدیریت زمان انجام طرح های مذکور 16.4 ماه بوده و این طرح ها به طور متوسط 84.5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنیاد پژوهشهای اسلامی با 99 پژوهش دارای بیشترین طرح و دانشگاه امام رضا(ع) با دو طرح کمترین تعداد طرح پژوهشی را به خود اختصاص داده اند.

وی تأکید کرد: بی تردید سازماندهی فعالیتهای پژوهشی در موسسات فرهنگی می تواند دستاوردهای پژوهشی روزافزونی را رقم بزند و با توجه به اینکه برنامه چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی تدوین شده است، تحقق بخشی به اهداف، سیاستها و خط مشی های کلان فرهنگی با عزم و اراده و تلاش جمعی و برنامه ریزی شده و هدفمند مؤسسات فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: در سال گذشته 19 طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم رضوی اجرا شده که از این تعداد 10 عنوان از پژوهش ها به اتمام رسیده و 9 پژوهش دیگر در حال انجام است.

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه افزود: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها 86.6 درصد و میانگین مدت زمان برای انجام طرحهای پژوهشی هفت ماه برآورد شده است.

وی تصریح کرد: تمامی 19 طرح پژوهشی دانشگاه علوم رضوی خویشفرما و در حوزه پژوهش های بنیادی بوده است.

کد مطلب 1002972

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