به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان اتحادیه فوتبال صربستان بر این عقیده‌اند که آنتیچ تیم آنها را از "چاله سیاه عمیق" نجات داده است.

آنتیچ که تیم ملی صربستان را به رقابت‌های جام جهانی 2010 رهنمون ساخته است، گفت: پس از صعود به رقابت‌های جام جهانی 2010 می دانیم که انتظارات از تیم ما بالا رفته است اما در مسابقات مقدماتی یورو 2012 که در اوکراین و لهستان برگزار می شود، تحت فشار نیستیم. ما باید در حال حاضر از کریسمس لذت ببریم و زمان بسیاری برای آماده سازی تیم‌مان پیش رو داریم.

آنتیچ روز جمعه به عنوان مربی سال فوتبال صربستان نیز انتخاب شد.