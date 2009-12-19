نخست وزیر منطقه کردستان عراق وارد تهران شد/ تشریح برنامه دیدارها

به گزارش خبرگزاری مهر، برهم احمد صالح به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه 28 آذر در راس هیئتی بلند پایه شامل چند وزیر منطقه کردستان عراق و همچنین مسئولان سیاسی این منطقه وارد تهران شد .

صالح در اولین سفر رسمی خود به عنوان نخست وزیر منطقه کردستان با مقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی ایران دیدار می کند.

بررسی اوضاع کنونی عراق و منطقه، تقویت و تداوم ارتباط بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق و همچنین نقش کُردها در برقراری امنیت و آرامش در عراق از محورهای دیدارهای صالح با مقامهای جمهوری اسلامی است.

مسائل اقتصادی، تجاری و گردشگری میان جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق از دیگر محورهای این نشستها خواهد بود.

قرار است برهم صالح در تهران با محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری دیدار کند.

بر اساس این گزارش، سفر برهم صالح به ایران در راستای تداوم ارتباطات تاریخی میان جمهوری اسلامی و منطقه کردستان عراق انجام می شود که در مقاطع و موقعیتهای مختلفی میان دو طرف شکل گرفته است.