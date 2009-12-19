کنسرت گروه "درویش" در تهران برگزار می شود

امین الله رشیدی با اعلام این خبر در گفتگوبا خبرنگار مهر، گفت : گروه موسیقی"درویش" در نظر دارد تورکنسرت هایش را درمناطق مختلف کشوربرگزار کند ؛البته پیش از این هم در همدان وشیراز کنسرت هایی را برگزار کردیم درهمین راستا گروه درویش در نظر دارد در اسفند ماه در تهران و کرج کنسرتهایی را برگزار کند.

رشیدی در ادامه با اشاره به قطعات این کنسرت گفت : در این برنامه قطعات "مرغ حق"،"بر کرانه شب"،"نغمه شادی" و"عشق شادی" از ساخته های خودم در بخش نخست اجرا می شود و قسمت دوم این کنسرت به اجرای قطعات "ساغی گل رخ"و"خسروخوبان" با آهنگسازی رضا شفیعیان و آواز محمد ابراهیم ذوالقدر اختصاص دارد.

این خواننده در ادامه به انتشار کتاب "ایران در رهگذر زمان" اشاره کرد و گفت : چهار سال پیش این کتاب را برای صدور مجوز چاپ به ارشاد دادم در این چهارسال هیچ خبری از مجوز نشد از همین رو حدود یک ماه پیش مراجعه کردم و دیدم که به دلیل تغییر مدیریت تیم صدور مجوز تغییراتی کرده است به همین دلیل از من خواستند که یک نسخه دیگر از کتاب 700 صفحه ای را برای صدور مجوز در اختیار تیم تازه جدید قرار دادم من هم این کار را کردم و منتظر هستم تا مجوز چاپ کتاب صادر شود.