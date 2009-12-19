افغانها از آمریکا بیش از طالبان نفرت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در مصاحبه با "ترند نیوز" ابتدا در خصوص راهبرد جدید آمریکا در افزایش تعداد نظامیانش در این کشور گفت: ابتدا باید هدف حضورمان را در افغانستان روشن کنیم. افرادی به ما حمله کرده اند که هم اکنون در پاکستان هستند و به این دلیل ما هم اکنون در مورد این دو کشور(افغانستان و پاکستان) به عنوان منطقه واحد سخن می گوییم. اگر سیاست آمریکا در پاکستان موفق آمیز نباشد ما نمی توانیم در افغانستان به پیشرفت دست یابیم. با وجود این که نیروهای ما در افغانستان مستقر هستند، دشمن اصلی در کشور همسایه قرار گرفته است. در تببین این روند باید بگویم که نباید طالبان را از "القاعده" جدا کرد. طالبان و القاعده ریشه یکسانی دارند بنابراین، بنظر ما اگر طالبان در افغانستان موفق شوند، آنها بدنبال خود القاعده را نیز به کشور خواهند آورد".

هالبروک درباره میزان موفقیت عملیات های آمریکا در شمال پاکستان و مشکلاتی که همکاری ضد تروریستی آمریکا با افغانستان در پی داشت، گفت: ما در این باوریم که در هشت سال گذشته به پاکستان توجه لازم نشده و این به زمینه های تروریستی مربوط نبوده است. ما باید به مسائل مربوط به پاکستان بیشتر توجه کنیم. به همین دلیل ما حجم کمک های غیر نظامی را افزایش می دهیم و در حجم کمک های نظامی و مدنی تفاوتی بزرگ وجود داشت، اما ما این موضوع را بررسی می کنیم.



وی افزود: ما قصد داریم تا همه اعضای طالبان را از بین ببریم، اگر حتی آنها پیروان ملا عمر و القاعده نباشند. بر اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم، اکثر مردم که مشغول جنگ در افغانستان هستند، در مقابل پول و یا به خاطر نارضایتی از دولت می جنگند.



این نماینده آمریکا در ادامه گفت: در واقع برخی از افغانی ها از ما بیش از طالبان نفرت دارند. اما این وضعیت فراگیر نشده است. نظرسنجی های افکار عمومی در افغانستان نشان دادند که این یک کشور فقیر با سطح بیسوادی بالا روبرو است. اما در روابط سیاسی بسیار دشوار است. افغانی ها طالبان و دوران حکومت انها را دوست ندارند. افغانی ها به رغم اینکه پشتون، خزر، تاجیک و یا ترکمن باشند، بر اساس روحیه خودشناسی ملی متحد می شوند. تا به حال در افغانستان یک جنبش جدایی طلب نبوده است. در حالی که در کشورهای همسایه فعالیت های جدایی طلبانه انجام گرفته است.