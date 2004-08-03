عرفات تا سال ها اوضاع فلسطين را در كنترل كامل خود خواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي رژيم صهيونيستي به اين باور رسيدند كه ياسرعرفات 75 ساله كماكان تا چندين سال آينده در راس قدرت باقي خواهد ماند و سيطره كاملي بر اوضاع فلسطين به رغم برخي نشانه هاي تمرد وازهم گسيختگي امنيتي محدود خواهد داشت.



سازمان اطلاعات كل اسرائيل موسوم به شاباك تصريح كرده است حتي از نظر سلامتي نيز خطري عرفات را تهديد نمي كند.



اما اين گزارش در عين حال به اين نتيجه گيري دست يافته است به اينكه روند صلح تا زماني كه عرفات در راس قدرت باشد هرگز تحقق نخواهد يافت .



همچنين سياست مداران اسرائيلي درباره درخواست هايي مبني بر بازگشت به پاي ميز مذاكرات با عرفات يا رهايي از دست او چه از طريق ترور يا تبعيد آن دچار اختلاف و دودستگي هستند.



شايان ذكر است عرفات روز گذشته در جمع شمار زيادي از دانش آموزان فلسطيني كه براي اعلام حمايت از وي در رام الله گردهم آمده بودند بر ادامه مبارزه با رژيم صهيونيستي تاكيد كرد.



وي بارها از سوي مقامات تل آويو تهديد به ترور و يا تبعيد شده است كه با واكنش تند جامعه بين الملل مواجه شد.



عرفات بيش از دو سال و نيم است كه از سوي تانك هاي اسرائيلي در رام الله تحت محاصره قرار دارد و اجازه خروج از اين شهر كرانه باختري را ندارد.



کد مطلب 100298