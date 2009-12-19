حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز علل و عوامل افزایش سرطان در گیلان به خوبی مشخص نیست، افزود: با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان جزو معدود مراکزی است که مرکز تحقیقات گوارش دارد و فعالیتهای تحقیقاتی موثری در این خصوص صورت گرفته اما متاسفانه تاکنون ریشه بروز سرطانها در استان هنوز مشخص نیست.

وی با اعلام اینکه روشهای زیادی برای کاهش آمار سرطانها وجود دارد، اظهارداشت: برای تحقق این امر باید اعتبار ویژه و تیم تحقیقاتی قوی در نظر گرفته شود.

نماینده رشت در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا سبک غذایی در افزایش سرطان موثر است، افزود: در گذشته‌های دور که نگهداری مواد غذایی در یخچال برای همه امکان‌ پذیر نبود، مردم برای اینکه بتوانند غذایی را طولانی مدت نگه دارند اقدام به خشک کردن، نمک سود کردن، دودی کردن، نگهداری مواد غذایی در سرکه (به‌صورت انواع ترشی) می ‌کردند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه انجام این کارها هنوز نیز در برخی از مناطق ایران مانند گیلان و مازندران شایع است، یاد آورشد: اینگونه مواد غذایی شمار سرطان معده و گوارش را افزایش می ‌دهند.